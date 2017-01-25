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بالفيديو.. نهاية مأساوية لزبون مطعم على يد شيف هندي

أصيب البريطاني ديفيد إيفانز، 46 عاماً، بـ"العمى المؤقت"، بعدما قام شيف هندي غاضب، بإلقاء مسحوق الفلفل الحار في عينيه في مطعم بنغالي بويلز.

 

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان "إيفانز" يتناول وجبة الكاري مع زوجته ميشيل في مطعم "برنس أوف بنغال"، عندما سألهما النادل إن كانا يستمتعان بالعشاء، وقالت زوجته: إنهما تناولا المقبلات على الرغم من أنها لم تكن جيدة، ولم تخبر النادل؛ لكن عندما تم تقديم الطبق الرئيسي من اللحم، أخبر "إيفانز" النادل بأن اللحم صعب المضغ ومطاطي.

 

وتضيف الصحيفة: يبدو أن التعليق وصل إلى الشيف الهندي "كامرول إسلام" (46 عاماً) فخرج من مطبخه، ثم ذهب مباشرة إلى طاولة الزوجين وتصرف بعدوانية، واتهمهما بأنهما لا يرغبان في دفع ثمن الطعام، وعندما ذهب الزوج خلفه إلى باب المطبخ ليطلب اعتذاره، رمى الشيف بودرة الفلفل الحار في عينيه.

 

وقال "ديفيد": إنه أصيب بالعمى على الفور، وأصيب بصدمة جعلته يرتجف، والغريب أن الموظفين لم يأتوا لمساعدته، واضطر لرشّ الماء على عينيه حتى جاءت الشرطة وسيارة الإسعاف، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج في روندا، جنوب ويلز.

 

وألقت الشرطة القبض على الشيف "إسلام" بتهمة الاعتداء، وبرر الشيف ما حدث بأنه ظن أن "إيفانز" سيقوم بلكمه في وجهه.

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بالفيديو.. نهاية مأساوية لزبون مطعم على يد شيف هندي
سبق

أصيب البريطاني ديفيد إيفانز، 46 عاماً، بـ"العمى المؤقت"، بعدما قام شيف هندي غاضب، بإلقاء مسحوق الفلفل الحار في عينيه في مطعم بنغالي بويلز.

 

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان "إيفانز" يتناول وجبة الكاري مع زوجته ميشيل في مطعم "برنس أوف بنغال"، عندما سألهما النادل إن كانا يستمتعان بالعشاء، وقالت زوجته: إنهما تناولا المقبلات على الرغم من أنها لم تكن جيدة، ولم تخبر النادل؛ لكن عندما تم تقديم الطبق الرئيسي من اللحم، أخبر "إيفانز" النادل بأن اللحم صعب المضغ ومطاطي.

 

وتضيف الصحيفة: يبدو أن التعليق وصل إلى الشيف الهندي "كامرول إسلام" (46 عاماً) فخرج من مطبخه، ثم ذهب مباشرة إلى طاولة الزوجين وتصرف بعدوانية، واتهمهما بأنهما لا يرغبان في دفع ثمن الطعام، وعندما ذهب الزوج خلفه إلى باب المطبخ ليطلب اعتذاره، رمى الشيف بودرة الفلفل الحار في عينيه.

 

وقال "ديفيد": إنه أصيب بالعمى على الفور، وأصيب بصدمة جعلته يرتجف، والغريب أن الموظفين لم يأتوا لمساعدته، واضطر لرشّ الماء على عينيه حتى جاءت الشرطة وسيارة الإسعاف، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج في روندا، جنوب ويلز.

 

وألقت الشرطة القبض على الشيف "إسلام" بتهمة الاعتداء، وبرر الشيف ما حدث بأنه ظن أن "إيفانز" سيقوم بلكمه في وجهه.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
11:16 AM

بالفيديو.. نهاية مأساوية لزبون مطعم على يد شيف هندي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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19,639

أصيب البريطاني ديفيد إيفانز، 46 عاماً، بـ"العمى المؤقت"، بعدما قام شيف هندي غاضب، بإلقاء مسحوق الفلفل الحار في عينيه في مطعم بنغالي بويلز.

 

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان "إيفانز" يتناول وجبة الكاري مع زوجته ميشيل في مطعم "برنس أوف بنغال"، عندما سألهما النادل إن كانا يستمتعان بالعشاء، وقالت زوجته: إنهما تناولا المقبلات على الرغم من أنها لم تكن جيدة، ولم تخبر النادل؛ لكن عندما تم تقديم الطبق الرئيسي من اللحم، أخبر "إيفانز" النادل بأن اللحم صعب المضغ ومطاطي.

 

وتضيف الصحيفة: يبدو أن التعليق وصل إلى الشيف الهندي "كامرول إسلام" (46 عاماً) فخرج من مطبخه، ثم ذهب مباشرة إلى طاولة الزوجين وتصرف بعدوانية، واتهمهما بأنهما لا يرغبان في دفع ثمن الطعام، وعندما ذهب الزوج خلفه إلى باب المطبخ ليطلب اعتذاره، رمى الشيف بودرة الفلفل الحار في عينيه.

 

وقال "ديفيد": إنه أصيب بالعمى على الفور، وأصيب بصدمة جعلته يرتجف، والغريب أن الموظفين لم يأتوا لمساعدته، واضطر لرشّ الماء على عينيه حتى جاءت الشرطة وسيارة الإسعاف، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج في روندا، جنوب ويلز.

 

وألقت الشرطة القبض على الشيف "إسلام" بتهمة الاعتداء، وبرر الشيف ما حدث بأنه ظن أن "إيفانز" سيقوم بلكمه في وجهه.

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