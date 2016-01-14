بالفيديو.. هتافات بالماليزية "شكر يا ملك سلمان" تستوقف رواد فندق بمكة

سطر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة، من مملكة ماليزيا، صورة من صور الوفاء ورد الجميل قبل مغادرتهم إلى بلادهم عقب مشاركتهم في برنامج الاستضافة للعمرة، حيث ارتجت جنبات فندق الماريوت بمكة المكرمة بهتافات باللغة الماليزية "شكر يا ملك سلمان"، توافد معها العاملون والساكنون بالفندق لتصوير المشهد الذي نال إعجاب الجميع.



يشار إلى أن المجموعة الأولى من المستضافين في البرنامج للعام الحالي 1438هـ، والبالغ عددهم"220" معتمراً ومعتمرة، من الشخصيات الإسلامية البارزة من "15" دولة آسيوية وأفريقية، وصلوا إلى مكة المكرمة قبل عدة أيام عقب زيارتهم للمسجد النبوي وزيارة الأماكن التاريخية، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الأمانة العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ين عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة، بإشراف ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج.



ويحظى البرنامج بإشادة واسعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث يشارك فيه النخب والعلماء والمؤثرون في العالم الإسلامي بهدف توحيد الصف الإسلامي وتبادل الخبرات بين العاملين في الدعوة ومختلف المؤسسات التي تخدم الإسلام والمسلمين في العالم.

