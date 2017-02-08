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بالفيديو.. هدفان في نفس اللحظة بمرمى فريق هندوراسي

 شهدت ملاعب كرة القدم في هندوراس واقعة غريبة، حين تم إحراز هدفين في نفس المرمى وفي نفس اللحظة، أحدهما أحرزه لاعب الفريق الخصم، والآخر أحرزه مراهق اقتحم الملعب بكرة.

وقال موقع "سكاي نيوز عربية": تشهد الملاعب الرياضية بشكل عام، وملاعب كرة القدم بشكل خاص، أحداث اقتحام معتادة من الجماهير، إما مهووسين بلاعب بعينه أو باحثين عن الظهور أمام الكاميرات، لكن مقتحم الملعب في هندوراس كان له هدف آخر.

فأثناء مباراة أولمبيا وموتاغوا، وهما اثنان من أكبر الفرق في هندوراس، تسلل أحد المشجعين إلى الملعب حاملاً كرة، واقترب من المرمى قبل أن يسددها في الشباك.

وتصادفت لحظة تسديد المشجع في مرمى موتاغوا مع تسديدة أخرى من لاعب أولمبيا سكنت الشباك أيضاً، ليتلقى الفريق هدفين في وقت واحد، أحدهما من لاعب منافس، والآخر من مشجع.

ورغم أن حارس موتاغوا لم يتمكّن من التركيز بسبب المشجع الذي سدد عليه الكرة، فإن حكم اللقاء اعتبر تسديدة لاعب أولمبيا التي سكنت الشباك هدفاً شرعياً، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

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بالفيديو.. هدفان في نفس اللحظة بمرمى فريق هندوراسي
سبق

 شهدت ملاعب كرة القدم في هندوراس واقعة غريبة، حين تم إحراز هدفين في نفس المرمى وفي نفس اللحظة، أحدهما أحرزه لاعب الفريق الخصم، والآخر أحرزه مراهق اقتحم الملعب بكرة.

وقال موقع "سكاي نيوز عربية": تشهد الملاعب الرياضية بشكل عام، وملاعب كرة القدم بشكل خاص، أحداث اقتحام معتادة من الجماهير، إما مهووسين بلاعب بعينه أو باحثين عن الظهور أمام الكاميرات، لكن مقتحم الملعب في هندوراس كان له هدف آخر.

فأثناء مباراة أولمبيا وموتاغوا، وهما اثنان من أكبر الفرق في هندوراس، تسلل أحد المشجعين إلى الملعب حاملاً كرة، واقترب من المرمى قبل أن يسددها في الشباك.

وتصادفت لحظة تسديد المشجع في مرمى موتاغوا مع تسديدة أخرى من لاعب أولمبيا سكنت الشباك أيضاً، ليتلقى الفريق هدفين في وقت واحد، أحدهما من لاعب منافس، والآخر من مشجع.

ورغم أن حارس موتاغوا لم يتمكّن من التركيز بسبب المشجع الذي سدد عليه الكرة، فإن حكم اللقاء اعتبر تسديدة لاعب أولمبيا التي سكنت الشباك هدفاً شرعياً، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
01:51 PM

بالفيديو.. هدفان في نفس اللحظة بمرمى فريق هندوراسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,600

 شهدت ملاعب كرة القدم في هندوراس واقعة غريبة، حين تم إحراز هدفين في نفس المرمى وفي نفس اللحظة، أحدهما أحرزه لاعب الفريق الخصم، والآخر أحرزه مراهق اقتحم الملعب بكرة.

وقال موقع "سكاي نيوز عربية": تشهد الملاعب الرياضية بشكل عام، وملاعب كرة القدم بشكل خاص، أحداث اقتحام معتادة من الجماهير، إما مهووسين بلاعب بعينه أو باحثين عن الظهور أمام الكاميرات، لكن مقتحم الملعب في هندوراس كان له هدف آخر.

فأثناء مباراة أولمبيا وموتاغوا، وهما اثنان من أكبر الفرق في هندوراس، تسلل أحد المشجعين إلى الملعب حاملاً كرة، واقترب من المرمى قبل أن يسددها في الشباك.

وتصادفت لحظة تسديد المشجع في مرمى موتاغوا مع تسديدة أخرى من لاعب أولمبيا سكنت الشباك أيضاً، ليتلقى الفريق هدفين في وقت واحد، أحدهما من لاعب منافس، والآخر من مشجع.

ورغم أن حارس موتاغوا لم يتمكّن من التركيز بسبب المشجع الذي سدد عليه الكرة، فإن حكم اللقاء اعتبر تسديدة لاعب أولمبيا التي سكنت الشباك هدفاً شرعياً، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

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