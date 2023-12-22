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بالفيديو .. هدف "سعودي" ينافس على الأجمل في 2016

هدف نجم "الاتحاد" في "الهلال" الموسم الماضي

 اختار الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لقنوات "CNN Football" الرياضية؛ هدف اللاعب "زياد المولد"، لاعب الاتحاد الذي سجله في مرمى الهلال الموسم الماضي ضمن أجمل أربعة أهداف هذا العام؛ حيث دشن الحساب استفتاءً لاختيار الهدف الأجمل في عام 2016. 

وكانت المباراة التي أقيمت بين الهلال والاتحاد الموسم الماضي قد انتهت بفوز الاتحاد بهدف اللاعب، الذي جاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء. 

وينافس هدف "المولد" 3 أهداف أخرى، وهي: هدف السنغالي "موسى سو" لاعب فريق فنربخشة التركي الذي سجله في مرمى مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، وهدف الغاني "برنس بواتينغ" لاعب فريق لاس بالماس الإسباني الذي سجله في مرمى فياريال، بالإضافة لهدف اللاعب الماليزي "فايز صبري" الذي سجله من ركلة حرة.

وتفاعلت الجماهير الاتحادية كثيرًا مع تغريدة الحساب العالمي؛ وذلك لمساندة لاعبهم الذي ينافس هدفه بقوة؛ حيث تظهر النتائج حتى الآن التساوي بين اللاعب السعودي و"موسى سو"؛ حيث يملك كل منهما 45% من الأصوات.

‏https://m.youtube.com/watch?v=EX2VLF01KaA

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالفيديو .. هدف "سعودي" ينافس على الأجمل في 2016
سبق

 اختار الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لقنوات "CNN Football" الرياضية؛ هدف اللاعب "زياد المولد"، لاعب الاتحاد الذي سجله في مرمى الهلال الموسم الماضي ضمن أجمل أربعة أهداف هذا العام؛ حيث دشن الحساب استفتاءً لاختيار الهدف الأجمل في عام 2016. 

وكانت المباراة التي أقيمت بين الهلال والاتحاد الموسم الماضي قد انتهت بفوز الاتحاد بهدف اللاعب، الذي جاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء. 

وينافس هدف "المولد" 3 أهداف أخرى، وهي: هدف السنغالي "موسى سو" لاعب فريق فنربخشة التركي الذي سجله في مرمى مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، وهدف الغاني "برنس بواتينغ" لاعب فريق لاس بالماس الإسباني الذي سجله في مرمى فياريال، بالإضافة لهدف اللاعب الماليزي "فايز صبري" الذي سجله من ركلة حرة.

وتفاعلت الجماهير الاتحادية كثيرًا مع تغريدة الحساب العالمي؛ وذلك لمساندة لاعبهم الذي ينافس هدفه بقوة؛ حيث تظهر النتائج حتى الآن التساوي بين اللاعب السعودي و"موسى سو"؛ حيث يملك كل منهما 45% من الأصوات.

‏https://m.youtube.com/watch?v=EX2VLF01KaA

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
07:09 PM
هدف نجم "الاتحاد" في "الهلال" الموسم الماضي

بالفيديو .. هدف "سعودي" ينافس على الأجمل في 2016

A A A
محمد السيّد - الرياض
20
13,976

 اختار الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لقنوات "CNN Football" الرياضية؛ هدف اللاعب "زياد المولد"، لاعب الاتحاد الذي سجله في مرمى الهلال الموسم الماضي ضمن أجمل أربعة أهداف هذا العام؛ حيث دشن الحساب استفتاءً لاختيار الهدف الأجمل في عام 2016. 

وكانت المباراة التي أقيمت بين الهلال والاتحاد الموسم الماضي قد انتهت بفوز الاتحاد بهدف اللاعب، الذي جاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء. 

وينافس هدف "المولد" 3 أهداف أخرى، وهي: هدف السنغالي "موسى سو" لاعب فريق فنربخشة التركي الذي سجله في مرمى مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، وهدف الغاني "برنس بواتينغ" لاعب فريق لاس بالماس الإسباني الذي سجله في مرمى فياريال، بالإضافة لهدف اللاعب الماليزي "فايز صبري" الذي سجله من ركلة حرة.

وتفاعلت الجماهير الاتحادية كثيرًا مع تغريدة الحساب العالمي؛ وذلك لمساندة لاعبهم الذي ينافس هدفه بقوة؛ حيث تظهر النتائج حتى الآن التساوي بين اللاعب السعودي و"موسى سو"؛ حيث يملك كل منهما 45% من الأصوات.

‏https://m.youtube.com/watch?v=EX2VLF01KaA

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