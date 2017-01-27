بالفيديو والصور.. "العودة" يودع زوجته وابنه وابنة خالتهم.. و"سبق" ترصد

"الطريري" يبتهل بالدعاء في اللحظات الأخيرة لوداعهم

تصوير - المنذر الجوفان : رصدت "سبق" اللحظات الأخير لوداع الشيخ سلمان العودة لزوجته "هيا السياري" وابنه "هشام" وابنة خالتهم "أسماء الشعلان" في مقبرة شقراء عصر اليوم الخميس.

وبعد استقبال الشيخ "العودة" المشيعين والمعزين في المقبرة، وقف يدعو بجوار قبر زوجته وابنه وابنة خالتهم بمعية أولاده ومحبيه؛ تطبيقًا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الأثناء ابتهل الشيخ الطريري بالدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة والثبات على الحق.

"سبق" رصدت الموقف المؤثر ولحظات الوداع بالصوت والصورة.