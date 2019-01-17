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بالفيديو.. وفاة آخر رجل مشى على سطح القمر

عن عمر ناهز 82 عاماً

 قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن رائد الفضاء السابق يوجين سيرنان الذي أصبح آخر رائد فضاء يسير على القمر توفي يوم الاثنين عن عمر ناهز 82 عاماً، حسب وكالة أنباء "رويترز".

وأضافت "ناسا" في بيان دون الخوض في تفاصيل أن "سيرنان" الذي كان أيضاً أحد أوائل الرجال الذين يسبحون في الفضاء توفي محاطاً بأسرته.

ومنذ أكثر من 44 عاماً، سار "سيرنان" وزميله في رحلة (أبولو 17) رائد الفضاء هاريسون شميت على القمر في 11 ديسمبر 1972 عندما هبطا من مركبتهما على سطح القمر. وعشرة أشخاص فقط -جميعهم رواد فضاء أمريكيون- فعلوا ذلك قبل ذلك التاريخ، ولم يفعلها أحد منذ ذلك الحين.

وعلى مدى ثلاثة أيام قطعا أكثر من 30 كيلومتراً في مركبة قمرية وجمعا أكثر من 100 كيلوجرام من الأحجار والصخور خلال عملية اسكتشاف للفوهات والتلال استمرت 22 ساعة.

وكتب "سيرنان" وهو طيار سابق بالبحرية في مذكرات عنوانها "آخر رجل على القمر": "أدركت أنني تغيرت في الأيام الثلاثة الماضية، وأنني لم أعد أنتمي للأرض فقط. من الآن فصاعداً سأنتمي للكون."

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بالفيديو.. وفاة آخر رجل مشى على سطح القمر
سبق

 قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن رائد الفضاء السابق يوجين سيرنان الذي أصبح آخر رائد فضاء يسير على القمر توفي يوم الاثنين عن عمر ناهز 82 عاماً، حسب وكالة أنباء "رويترز".

وأضافت "ناسا" في بيان دون الخوض في تفاصيل أن "سيرنان" الذي كان أيضاً أحد أوائل الرجال الذين يسبحون في الفضاء توفي محاطاً بأسرته.

ومنذ أكثر من 44 عاماً، سار "سيرنان" وزميله في رحلة (أبولو 17) رائد الفضاء هاريسون شميت على القمر في 11 ديسمبر 1972 عندما هبطا من مركبتهما على سطح القمر. وعشرة أشخاص فقط -جميعهم رواد فضاء أمريكيون- فعلوا ذلك قبل ذلك التاريخ، ولم يفعلها أحد منذ ذلك الحين.

وعلى مدى ثلاثة أيام قطعا أكثر من 30 كيلومتراً في مركبة قمرية وجمعا أكثر من 100 كيلوجرام من الأحجار والصخور خلال عملية اسكتشاف للفوهات والتلال استمرت 22 ساعة.

وكتب "سيرنان" وهو طيار سابق بالبحرية في مذكرات عنوانها "آخر رجل على القمر": "أدركت أنني تغيرت في الأيام الثلاثة الماضية، وأنني لم أعد أنتمي للأرض فقط. من الآن فصاعداً سأنتمي للكون."

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
08:20 AM
عن عمر ناهز 82 عاماً

بالفيديو.. وفاة آخر رجل مشى على سطح القمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن رائد الفضاء السابق يوجين سيرنان الذي أصبح آخر رائد فضاء يسير على القمر توفي يوم الاثنين عن عمر ناهز 82 عاماً، حسب وكالة أنباء "رويترز".

وأضافت "ناسا" في بيان دون الخوض في تفاصيل أن "سيرنان" الذي كان أيضاً أحد أوائل الرجال الذين يسبحون في الفضاء توفي محاطاً بأسرته.

ومنذ أكثر من 44 عاماً، سار "سيرنان" وزميله في رحلة (أبولو 17) رائد الفضاء هاريسون شميت على القمر في 11 ديسمبر 1972 عندما هبطا من مركبتهما على سطح القمر. وعشرة أشخاص فقط -جميعهم رواد فضاء أمريكيون- فعلوا ذلك قبل ذلك التاريخ، ولم يفعلها أحد منذ ذلك الحين.

وعلى مدى ثلاثة أيام قطعا أكثر من 30 كيلومتراً في مركبة قمرية وجمعا أكثر من 100 كيلوجرام من الأحجار والصخور خلال عملية اسكتشاف للفوهات والتلال استمرت 22 ساعة.

وكتب "سيرنان" وهو طيار سابق بالبحرية في مذكرات عنوانها "آخر رجل على القمر": "أدركت أنني تغيرت في الأيام الثلاثة الماضية، وأنني لم أعد أنتمي للأرض فقط. من الآن فصاعداً سأنتمي للكون."

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