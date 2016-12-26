النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. يضع نفسه في مواجهة الموت لينقذ طفلين

أظهر رجل تايلاندي رد فعل خيالي لا يصدق، خلال إنقاذه طفلين من مصير مروّع كان ينتظرهما، بعد أن اندفعت صوبهما سيارة بسرعة جنونية كادت تقضي عليهما.

 

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الرجل التايلاندي يعمل ميكانيكياً في مدينة جامبي بجزيرة سومطرة الإندونيسية.

 

وظهر الرجل وهو منهمك في تنظيف دراجة بخارية وظهره للطريق؛ إلا أنه انتبه لصوت السيارة، وعندما التفت خلفه وجد الطفلين في مسارها؛ فلجأ إلى عمله البطولي دون تفكير.

 

نهض الرجل بسرعة شديدة، وجذب الطفلين من مسار السيارة، وسقط بهما بعيداً عنها بسنتيمترات؛ برغم أن آخرين فكّروا في حياتهم فقط في نفس اللقطة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. يضع نفسه في مواجهة الموت لينقذ طفلين
سبق

أظهر رجل تايلاندي رد فعل خيالي لا يصدق، خلال إنقاذه طفلين من مصير مروّع كان ينتظرهما، بعد أن اندفعت صوبهما سيارة بسرعة جنونية كادت تقضي عليهما.

 

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الرجل التايلاندي يعمل ميكانيكياً في مدينة جامبي بجزيرة سومطرة الإندونيسية.

 

وظهر الرجل وهو منهمك في تنظيف دراجة بخارية وظهره للطريق؛ إلا أنه انتبه لصوت السيارة، وعندما التفت خلفه وجد الطفلين في مسارها؛ فلجأ إلى عمله البطولي دون تفكير.

 

نهض الرجل بسرعة شديدة، وجذب الطفلين من مسار السيارة، وسقط بهما بعيداً عنها بسنتيمترات؛ برغم أن آخرين فكّروا في حياتهم فقط في نفس اللقطة.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
09:42 AM

بالفيديو.. يضع نفسه في مواجهة الموت لينقذ طفلين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
10,451

أظهر رجل تايلاندي رد فعل خيالي لا يصدق، خلال إنقاذه طفلين من مصير مروّع كان ينتظرهما، بعد أن اندفعت صوبهما سيارة بسرعة جنونية كادت تقضي عليهما.

 

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الرجل التايلاندي يعمل ميكانيكياً في مدينة جامبي بجزيرة سومطرة الإندونيسية.

 

وظهر الرجل وهو منهمك في تنظيف دراجة بخارية وظهره للطريق؛ إلا أنه انتبه لصوت السيارة، وعندما التفت خلفه وجد الطفلين في مسارها؛ فلجأ إلى عمله البطولي دون تفكير.

 

نهض الرجل بسرعة شديدة، وجذب الطفلين من مسار السيارة، وسقط بهما بعيداً عنها بسنتيمترات؛ برغم أن آخرين فكّروا في حياتهم فقط في نفس اللقطة.

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
2,289
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,121
1200

1200

17 ديسمبر
5,799
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
4,064

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة