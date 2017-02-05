بانتظار جثمانيهما .. تبوك تضيف اثنين من أبنائها إلى سجل الشرف والشهادة

استُشهدا أثناء تلبيتهما نداء الواجب في الذود عن حدود الوطن ومقدّساته

أضافت تبوك اثنين من أبنائها إلى سجل شهداء الوطن بعد استشهاد البطل العريف عبدالله صالح البلوي؛ والبطل وكيل رقيب خضر عودة محمد العطوي؛ - رحمهما الله - اللذين استُشهدا في أثناء تلبيتهما نداء الواجب في الذود عن حدود هذا الوطن ومقدّساته ودعم الشرعية في اليمن.

ومن المتوقع أن تصل طائرة الإخلاء الطبي التي تحمل جثمانيهما، ظهر اليوم الأحد، إلى قاعدة الملك فيصل الجوية بتبوك استعداداً للصلاة عليهما وتشييع الشهيدين بإذن الله.

وتداول عددٌ من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطعاً للشهيد البطل العريف عبدالله البلوي؛ مع أحد رفاقه في أثناء توجّههما لأداء مهمة عسكرية؛ حيث ظهر بمعنويات عالية متمنياً النصر أو الشهادة داعياً الله أن يتقبلهما من الشهداء؛ كما وجّه رسالة بثّها عبر حسابه في موقع "سناب شات" بالقول "إما فوق الأرض أعزاء أو تحت الأرض شهداء".