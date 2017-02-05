النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد

خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟

بانتظار جثمانيهما .. تبوك تضيف اثنين من أبنائها إلى سجل الشرف والشهادة

استُشهدا أثناء تلبيتهما نداء الواجب في الذود عن حدود الوطن ومقدّساته

أضافت تبوك اثنين من أبنائها إلى سجل شهداء الوطن بعد استشهاد البطل العريف عبدالله صالح البلوي؛ والبطل وكيل رقيب خضر عودة محمد العطوي؛ - رحمهما الله - اللذين استُشهدا في أثناء تلبيتهما نداء الواجب في الذود عن حدود هذا الوطن ومقدّساته ودعم الشرعية في اليمن.

 

ومن المتوقع أن تصل طائرة الإخلاء الطبي التي تحمل جثمانيهما، ظهر اليوم الأحد، إلى قاعدة الملك فيصل الجوية بتبوك استعداداً للصلاة عليهما وتشييع الشهيدين بإذن الله.

 

وتداول عددٌ من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطعاً للشهيد البطل العريف عبدالله البلوي؛ مع أحد رفاقه في أثناء توجّههما لأداء مهمة عسكرية؛ حيث ظهر بمعنويات عالية متمنياً النصر أو الشهادة داعياً الله أن يتقبلهما من الشهداء؛ كما وجّه رسالة بثّها عبر حسابه في موقع "سناب شات" بالقول "إما فوق الأرض أعزاء أو تحت الأرض شهداء".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بانتظار جثمانيهما .. تبوك تضيف اثنين من أبنائها إلى سجل الشرف والشهادة
سبق

أضافت تبوك اثنين من أبنائها إلى سجل شهداء الوطن بعد استشهاد البطل العريف عبدالله صالح البلوي؛ والبطل وكيل رقيب خضر عودة محمد العطوي؛ - رحمهما الله - اللذين استُشهدا في أثناء تلبيتهما نداء الواجب في الذود عن حدود هذا الوطن ومقدّساته ودعم الشرعية في اليمن.

 

ومن المتوقع أن تصل طائرة الإخلاء الطبي التي تحمل جثمانيهما، ظهر اليوم الأحد، إلى قاعدة الملك فيصل الجوية بتبوك استعداداً للصلاة عليهما وتشييع الشهيدين بإذن الله.

 

وتداول عددٌ من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطعاً للشهيد البطل العريف عبدالله البلوي؛ مع أحد رفاقه في أثناء توجّههما لأداء مهمة عسكرية؛ حيث ظهر بمعنويات عالية متمنياً النصر أو الشهادة داعياً الله أن يتقبلهما من الشهداء؛ كما وجّه رسالة بثّها عبر حسابه في موقع "سناب شات" بالقول "إما فوق الأرض أعزاء أو تحت الأرض شهداء".

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
12:49 PM
استُشهدا أثناء تلبيتهما نداء الواجب في الذود عن حدود الوطن ومقدّساته

بانتظار جثمانيهما .. تبوك تضيف اثنين من أبنائها إلى سجل الشرف والشهادة

A A A
نواف الغضوري - تبوك
23
47,875

أضافت تبوك اثنين من أبنائها إلى سجل شهداء الوطن بعد استشهاد البطل العريف عبدالله صالح البلوي؛ والبطل وكيل رقيب خضر عودة محمد العطوي؛ - رحمهما الله - اللذين استُشهدا في أثناء تلبيتهما نداء الواجب في الذود عن حدود هذا الوطن ومقدّساته ودعم الشرعية في اليمن.

 

ومن المتوقع أن تصل طائرة الإخلاء الطبي التي تحمل جثمانيهما، ظهر اليوم الأحد، إلى قاعدة الملك فيصل الجوية بتبوك استعداداً للصلاة عليهما وتشييع الشهيدين بإذن الله.

 

وتداول عددٌ من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطعاً للشهيد البطل العريف عبدالله البلوي؛ مع أحد رفاقه في أثناء توجّههما لأداء مهمة عسكرية؛ حيث ظهر بمعنويات عالية متمنياً النصر أو الشهادة داعياً الله أن يتقبلهما من الشهداء؛ كما وجّه رسالة بثّها عبر حسابه في موقع "سناب شات" بالقول "إما فوق الأرض أعزاء أو تحت الأرض شهداء".

شارك برأيك
40
146

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,167
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,337
3000

3000

01 فبراير
2,183
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,997

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة