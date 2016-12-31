بتكليف من وزير المالية .. "الحقباني" مديراً للجمارك
كلّف وزير المالية محمد الجدعان؛ الأستاذ أحمد الحقباني؛ بالعمل مديراً عاماً للجمارك وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 / 4 / 1438هـ.
وعبّر الحقباني؛ عن شكره وتقديره لوزير المالية على هذه الثقة، سائلاً الله - العلي القدير - أن يوفقه ويُعينه لخدمة الوطن وولاة الأمر.
بتكليف من وزير المالية .. "الحقباني" مديراً للجمارك
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2016-12-31
كلّف وزير المالية محمد الجدعان؛ الأستاذ أحمد الحقباني؛ بالعمل مديراً عاماً للجمارك وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 / 4 / 1438هـ.
وعبّر الحقباني؛ عن شكره وتقديره لوزير المالية على هذه الثقة، سائلاً الله - العلي القدير - أن يوفقه ويُعينه لخدمة الوطن وولاة الأمر.
31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
11:48 AM
بتكليف من وزير المالية .. "الحقباني" مديراً للجمارك
كلّف وزير المالية محمد الجدعان؛ الأستاذ أحمد الحقباني؛ بالعمل مديراً عاماً للجمارك وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 / 4 / 1438هـ.
وعبّر الحقباني؛ عن شكره وتقديره لوزير المالية على هذه الثقة، سائلاً الله - العلي القدير - أن يوفقه ويُعينه لخدمة الوطن وولاة الأمر.