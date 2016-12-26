النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بتهمة إهانة الرئيس.. حبس مدير مطعم في تركيا لم يقدم الشاي لـ"أردوغان"

 ألقت السلطات التركية اليوم القبض على "سينول بوران" مدير مطعم داخل مبنى صحيفة "جمهورييت" المعارضة بتهمة إهانة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بقوله: إنه لن يقدم له الشاي.

وقال المحامي "أوزغور أورفا" لـ"رويترز": إن الشرطة اقتادت "بوران" الذي يدير المطعم في مكتب الصحيفة في إسطنبول من منزله في وقت متأخر من يوم السبت.

واعتقل الرجل بعدما قال ضابط شرطة يحرس الصحيفة: إنه سمعه يتفوه بلفظ مهين لوصف "أردوغان" ويقول: إنه سيرفض تقديم الشاي للرئيس إذا زار المطعم؛ وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وذكرت وثائق محكمة أن "بوران" نفى استخدام أي لفظ مهين، لكنه أكد أنه قال: إنه لن يقدم الشاي للرئيس، واحتجز انتظارًا لمثوله للمحاكمة التي لم يعلن بعد موعد لها ويحتاج بدء المحاكمة إلى موافقة وزارة العدل.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بتهمة إهانة الرئيس.. حبس مدير مطعم في تركيا لم يقدم الشاي لـ"أردوغان"
سبق

 ألقت السلطات التركية اليوم القبض على "سينول بوران" مدير مطعم داخل مبنى صحيفة "جمهورييت" المعارضة بتهمة إهانة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بقوله: إنه لن يقدم له الشاي.

وقال المحامي "أوزغور أورفا" لـ"رويترز": إن الشرطة اقتادت "بوران" الذي يدير المطعم في مكتب الصحيفة في إسطنبول من منزله في وقت متأخر من يوم السبت.

واعتقل الرجل بعدما قال ضابط شرطة يحرس الصحيفة: إنه سمعه يتفوه بلفظ مهين لوصف "أردوغان" ويقول: إنه سيرفض تقديم الشاي للرئيس إذا زار المطعم؛ وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وذكرت وثائق محكمة أن "بوران" نفى استخدام أي لفظ مهين، لكنه أكد أنه قال: إنه لن يقدم الشاي للرئيس، واحتجز انتظارًا لمثوله للمحاكمة التي لم يعلن بعد موعد لها ويحتاج بدء المحاكمة إلى موافقة وزارة العدل.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
09:09 PM

بتهمة إهانة الرئيس.. حبس مدير مطعم في تركيا لم يقدم الشاي لـ"أردوغان"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,628

 ألقت السلطات التركية اليوم القبض على "سينول بوران" مدير مطعم داخل مبنى صحيفة "جمهورييت" المعارضة بتهمة إهانة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بقوله: إنه لن يقدم له الشاي.

وقال المحامي "أوزغور أورفا" لـ"رويترز": إن الشرطة اقتادت "بوران" الذي يدير المطعم في مكتب الصحيفة في إسطنبول من منزله في وقت متأخر من يوم السبت.

واعتقل الرجل بعدما قال ضابط شرطة يحرس الصحيفة: إنه سمعه يتفوه بلفظ مهين لوصف "أردوغان" ويقول: إنه سيرفض تقديم الشاي للرئيس إذا زار المطعم؛ وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وذكرت وثائق محكمة أن "بوران" نفى استخدام أي لفظ مهين، لكنه أكد أنه قال: إنه لن يقدم الشاي للرئيس، واحتجز انتظارًا لمثوله للمحاكمة التي لم يعلن بعد موعد لها ويحتاج بدء المحاكمة إلى موافقة وزارة العدل.

شارك برأيك
17
35

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
2,328
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,129
1200

1200

17 ديسمبر
5,813
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
4,076

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة