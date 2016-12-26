بتهمة إهانة الرئيس.. حبس مدير مطعم في تركيا لم يقدم الشاي لـ"أردوغان"

ألقت السلطات التركية اليوم القبض على "سينول بوران" مدير مطعم داخل مبنى صحيفة "جمهورييت" المعارضة بتهمة إهانة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بقوله: إنه لن يقدم له الشاي.

وقال المحامي "أوزغور أورفا" لـ"رويترز": إن الشرطة اقتادت "بوران" الذي يدير المطعم في مكتب الصحيفة في إسطنبول من منزله في وقت متأخر من يوم السبت.

واعتقل الرجل بعدما قال ضابط شرطة يحرس الصحيفة: إنه سمعه يتفوه بلفظ مهين لوصف "أردوغان" ويقول: إنه سيرفض تقديم الشاي للرئيس إذا زار المطعم؛ وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وذكرت وثائق محكمة أن "بوران" نفى استخدام أي لفظ مهين، لكنه أكد أنه قال: إنه لن يقدم الشاي للرئيس، واحتجز انتظارًا لمثوله للمحاكمة التي لم يعلن بعد موعد لها ويحتاج بدء المحاكمة إلى موافقة وزارة العدل.