بثلاث برقيات.. القيادة تعزّي "بوتين" في اغتيال السفير.. والملك: عمل إجرامي

خادم الحرمين: نجدد موقف السعودية الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إثر الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة السفير الروسي في أنقرة .

وقال الملك: "علمنا ببالغ الحزن نبأ حادث الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة السفير الروسي في أنقرة ، وإننا إذ ندين ونستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي ، لنعرب لفخامتكم ولأسرة السفير ولشعب روسيا الاتحادية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة".

وأضاف: "نجدد موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ، ومؤكدين أهمية العمل لمواجهته والتصدي له".

وبعث كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين إثر حادث العمل الإرهابي الذي ذهب ضحيته السفير الروسي في أنقرة.