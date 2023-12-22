النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

بثلاث برقيات.. القيادة تعزّي "بوتين" في اغتيال السفير.. والملك: عمل إجرامي

خادم الحرمين: نجدد موقف السعودية الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إثر الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة السفير الروسي في أنقرة .

 

وقال الملك: "علمنا ببالغ الحزن نبأ حادث الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة السفير الروسي في أنقرة ، وإننا إذ ندين ونستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي ، لنعرب لفخامتكم ولأسرة السفير ولشعب روسيا الاتحادية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة".

 

وأضاف: "نجدد موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ، ومؤكدين أهمية العمل لمواجهته والتصدي له".

 

وبعث كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين إثر حادث العمل الإرهابي الذي ذهب ضحيته السفير الروسي في أنقرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بثلاث برقيات.. القيادة تعزّي "بوتين" في اغتيال السفير.. والملك: عمل إجرامي
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إثر الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة السفير الروسي في أنقرة .

 

وقال الملك: "علمنا ببالغ الحزن نبأ حادث الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة السفير الروسي في أنقرة ، وإننا إذ ندين ونستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي ، لنعرب لفخامتكم ولأسرة السفير ولشعب روسيا الاتحادية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة".

 

وأضاف: "نجدد موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ، ومؤكدين أهمية العمل لمواجهته والتصدي له".

 

وبعث كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين إثر حادث العمل الإرهابي الذي ذهب ضحيته السفير الروسي في أنقرة.

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
03:49 PM
خادم الحرمين: نجدد موقف السعودية الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله

بثلاث برقيات.. القيادة تعزّي "بوتين" في اغتيال السفير.. والملك: عمل إجرامي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
11
17,315

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إثر الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة السفير الروسي في أنقرة .

 

وقال الملك: "علمنا ببالغ الحزن نبأ حادث الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة السفير الروسي في أنقرة ، وإننا إذ ندين ونستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي ، لنعرب لفخامتكم ولأسرة السفير ولشعب روسيا الاتحادية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة".

 

وأضاف: "نجدد موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ، ومؤكدين أهمية العمل لمواجهته والتصدي له".

 

وبعث كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين إثر حادث العمل الإرهابي الذي ذهب ضحيته السفير الروسي في أنقرة.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,902
1200

1200

17 ديسمبر
5,380
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,754
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,088

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة