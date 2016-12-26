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بحث التعاون بين "سجون الطائف وتخصصي الطائف"

لخدمة السجناء المرضى خلال مراجعتهم للمستشفى

التقى مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، مساء أمس بمكتبه، مدير سجون محافظة الطائف العميد مشعل حمدي المفرجي ومدير العمليات بسجون الطائف العقيد عبدلله محمد النفيعي والمقدم فواز محمد مدير المستشفيات بالسجون .

 

وشهد الاجتماع بحث زيادة التعاون والتنسيق بين المستشفى وسجون الطائف, إضافة إلى بحث المواضيع التي تخدم السجناء المرضى خلال مراجعتهم للمستشفى في قسم الطوارئ أو العيادات الخارجية.

 

جدير بالذكر أن الزيارة كانت بحضور رئيس قسم السجن بالمستشفى الرقيب محمد عائش الثبيتي ومدير إدارة شؤون المرضى سمير الحارثي ومدير العيادات الخارجية ممدوح السفياني.

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بحث التعاون بين "سجون الطائف وتخصصي الطائف"
سبق

التقى مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، مساء أمس بمكتبه، مدير سجون محافظة الطائف العميد مشعل حمدي المفرجي ومدير العمليات بسجون الطائف العقيد عبدلله محمد النفيعي والمقدم فواز محمد مدير المستشفيات بالسجون .

 

وشهد الاجتماع بحث زيادة التعاون والتنسيق بين المستشفى وسجون الطائف, إضافة إلى بحث المواضيع التي تخدم السجناء المرضى خلال مراجعتهم للمستشفى في قسم الطوارئ أو العيادات الخارجية.

 

جدير بالذكر أن الزيارة كانت بحضور رئيس قسم السجن بالمستشفى الرقيب محمد عائش الثبيتي ومدير إدارة شؤون المرضى سمير الحارثي ومدير العيادات الخارجية ممدوح السفياني.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
04:40 PM
لخدمة السجناء المرضى خلال مراجعتهم للمستشفى

بحث التعاون بين "سجون الطائف وتخصصي الطائف"

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سمران القثامي - الطائف
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التقى مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، مساء أمس بمكتبه، مدير سجون محافظة الطائف العميد مشعل حمدي المفرجي ومدير العمليات بسجون الطائف العقيد عبدلله محمد النفيعي والمقدم فواز محمد مدير المستشفيات بالسجون .

 

وشهد الاجتماع بحث زيادة التعاون والتنسيق بين المستشفى وسجون الطائف, إضافة إلى بحث المواضيع التي تخدم السجناء المرضى خلال مراجعتهم للمستشفى في قسم الطوارئ أو العيادات الخارجية.

 

جدير بالذكر أن الزيارة كانت بحضور رئيس قسم السجن بالمستشفى الرقيب محمد عائش الثبيتي ومدير إدارة شؤون المرضى سمير الحارثي ومدير العيادات الخارجية ممدوح السفياني.

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