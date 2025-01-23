"بحث جدة" يطيح بإفريقي يروج المسكر

​ضُبط بمعيته 77 قارورة و10 آلاف ريال

أطاح أفراد التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة بشخص إفريقي يروج المسكر وضُبط بحوزته ١٤ جوالاً ومبلغ مالي يقدر بعشرة آلالف ريال.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة توفرت لديها معلومات مؤكدة عن قيام شخص من جنسية إفريقية يقوم بترويج المسكر، ومن خلال التحريات وجمع المعلومات تم ضبطه وبحوزته ٧٧ قارورة مسكر معدة للترويج كما ضبط بحوزته ١٤ جهاز جوال وعشرة آلاف ريال.

وأبان أنه تم التحفظ على المروج وما ضبط بحوزته تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.

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