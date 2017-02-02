"بحث حائل" يطيح بمواطن يخلط "الجبس" مع "المُرة" ويبيعها ككبتاجون

يضعها فى ماكينة مخصصة لإنتاج أقراص الأدوية لتعبئتها داخل أكياس

أطاحت الجهات الأمنية بحائل وبتوجيه مباشر من مدير شرطة المنطقة اللواء عثمان المحيميد ومتابعة ميدانية من الرائد بندر رباح الشمري مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حائل ,بمواطن يقوم بخلط "الجبس الأبيض"مع العلاج الشعبي المسمى بـ "المُرة أو المُر" ويبيعها على أنها حبوب "الكبتاجون" المخدر.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن بلاغاً تلقته العمليات الأمنية بمنطقة حائل قبل أكثر من شهر ,يفيد بوجود شخص يشتبه ببيعه للمواد المخدرة, وبالتحري والبحث ,تم القبض عليه ,وبتفتيش منزله تم العثور على أدوات خلط بدائية ومواد مختلفة ,تبين لاحقا أنه يقوم بخلط مادة "الجبس الأبيض " مع العلاج الشعبي المسمى بـ "المُرة أو المُر" ثم يدخلها فى ماكينة مخصصة لإنتاج أقراص الأدوية لتعبئتها داخل أكياس ، ثم بيعها على أنها حبوب الكبتاجون .

وقد أعطى الطعم الشديد المرارة لأقراص الجبس الأبيض وهماً للمستخدم أنها حبوب الكبتاجون الأصلي.

وقد ضبطت اللجنة الأمنية المشكلة المواطن متلبسا في صناعة الأقراص المغشوشة ,وتم تسليمه للجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.