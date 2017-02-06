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بدء القبول للطلاب المستجدين بابتدائيات "تعليم عسير"

وفق مواعيد وبرامج محددة عبر نظام "نور" تيسيراً على أولياء الأمور

شرعت يوم أمس المدارس الابتدائية التابعة لتعليم عسير بنين وبنات ، في استقبال طلبات التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل 1438/1439 هـ، وفق القواعد والإجراءات الخاصة بتسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي، من خلال التسجيل في "نظام نور" .



يأتي ذلك تيسيراً على أولياء الأمور لإتمام إجراءات قبول وانتظام أبنائهم وبناتهم بمدارس التعليم العام .



 وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة جلوي آل كركمان، أن ذلك يأتي وفق ضوابط واشتراطات أقرتها وزارة التعليم، بحيث يكون الطلاب والطالبات قد أكملوا ست سنوات مع انطلاقة العام الجديد ، واستثنت من تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ90 يوماً ، أو من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً بشرط اجتيازهم مرحلة رياض الأطفال.



 وبين أن الوزارة حددت فترات التسجيل من خلال مواعيد زمنية خاصة بهذا الشأن ، حيث حددت الثامن من الشهر الجاري للتسجيل في مدارس التحفيظ والأهلية والأجنبية للطلاب السعوديين وغير السعوديين ، فيما تم تحديد السابع من الشهر القادم لتسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية، وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة .



وأضاف أنه تم تحديد الخامس من شهر رجب لتسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين " أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين للبطاقات ذات الخمس سنوات ومن في حكمهم، وأبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الجالية اليمنية، وأبناء الدبلوماسيين، كما تم تحديد السادس والعشرين من الشهر ذاته لتسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي ، وفي الحادي عشر من شهر شعبان يتم تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص ، وتم تحديد  الخامس والعشرين من الشهر ذاته لتسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية والروضات التي تشرف عليها وزارة التعليم، ولاتزال تتبع جهات أخرى المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات، وفي جميع المدارس، وفي التاسع عشر من شهر ذي الحجة القادم يتم تسجيل خريجي الروضات الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة من جميع الجنسيات وفي جميع المدارس.



وأشار آل كركمان أنه يجب على ولي الأمر مراجعة المدرسة خلال عشرة أيام كحد أقصى من تاريخ طلب التسجيل تجنباً لإلغائه .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بدء القبول للطلاب المستجدين بابتدائيات "تعليم عسير"
سبق

شرعت يوم أمس المدارس الابتدائية التابعة لتعليم عسير بنين وبنات ، في استقبال طلبات التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل 1438/1439 هـ، وفق القواعد والإجراءات الخاصة بتسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي، من خلال التسجيل في "نظام نور" .



يأتي ذلك تيسيراً على أولياء الأمور لإتمام إجراءات قبول وانتظام أبنائهم وبناتهم بمدارس التعليم العام .



 وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة جلوي آل كركمان، أن ذلك يأتي وفق ضوابط واشتراطات أقرتها وزارة التعليم، بحيث يكون الطلاب والطالبات قد أكملوا ست سنوات مع انطلاقة العام الجديد ، واستثنت من تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ90 يوماً ، أو من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً بشرط اجتيازهم مرحلة رياض الأطفال.



 وبين أن الوزارة حددت فترات التسجيل من خلال مواعيد زمنية خاصة بهذا الشأن ، حيث حددت الثامن من الشهر الجاري للتسجيل في مدارس التحفيظ والأهلية والأجنبية للطلاب السعوديين وغير السعوديين ، فيما تم تحديد السابع من الشهر القادم لتسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية، وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة .



وأضاف أنه تم تحديد الخامس من شهر رجب لتسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين " أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين للبطاقات ذات الخمس سنوات ومن في حكمهم، وأبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الجالية اليمنية، وأبناء الدبلوماسيين، كما تم تحديد السادس والعشرين من الشهر ذاته لتسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي ، وفي الحادي عشر من شهر شعبان يتم تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص ، وتم تحديد  الخامس والعشرين من الشهر ذاته لتسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية والروضات التي تشرف عليها وزارة التعليم، ولاتزال تتبع جهات أخرى المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات، وفي جميع المدارس، وفي التاسع عشر من شهر ذي الحجة القادم يتم تسجيل خريجي الروضات الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة من جميع الجنسيات وفي جميع المدارس.



وأشار آل كركمان أنه يجب على ولي الأمر مراجعة المدرسة خلال عشرة أيام كحد أقصى من تاريخ طلب التسجيل تجنباً لإلغائه .

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
08:32 PM
وفق مواعيد وبرامج محددة عبر نظام "نور" تيسيراً على أولياء الأمور

بدء القبول للطلاب المستجدين بابتدائيات "تعليم عسير"

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بندر آل عوض - عسير
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شرعت يوم أمس المدارس الابتدائية التابعة لتعليم عسير بنين وبنات ، في استقبال طلبات التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل 1438/1439 هـ، وفق القواعد والإجراءات الخاصة بتسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي، من خلال التسجيل في "نظام نور" .



يأتي ذلك تيسيراً على أولياء الأمور لإتمام إجراءات قبول وانتظام أبنائهم وبناتهم بمدارس التعليم العام .



 وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة جلوي آل كركمان، أن ذلك يأتي وفق ضوابط واشتراطات أقرتها وزارة التعليم، بحيث يكون الطلاب والطالبات قد أكملوا ست سنوات مع انطلاقة العام الجديد ، واستثنت من تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ90 يوماً ، أو من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً بشرط اجتيازهم مرحلة رياض الأطفال.



 وبين أن الوزارة حددت فترات التسجيل من خلال مواعيد زمنية خاصة بهذا الشأن ، حيث حددت الثامن من الشهر الجاري للتسجيل في مدارس التحفيظ والأهلية والأجنبية للطلاب السعوديين وغير السعوديين ، فيما تم تحديد السابع من الشهر القادم لتسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية، وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة .



وأضاف أنه تم تحديد الخامس من شهر رجب لتسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين " أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين للبطاقات ذات الخمس سنوات ومن في حكمهم، وأبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الجالية اليمنية، وأبناء الدبلوماسيين، كما تم تحديد السادس والعشرين من الشهر ذاته لتسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي ، وفي الحادي عشر من شهر شعبان يتم تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص ، وتم تحديد  الخامس والعشرين من الشهر ذاته لتسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية والروضات التي تشرف عليها وزارة التعليم، ولاتزال تتبع جهات أخرى المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات، وفي جميع المدارس، وفي التاسع عشر من شهر ذي الحجة القادم يتم تسجيل خريجي الروضات الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة من جميع الجنسيات وفي جميع المدارس.



وأشار آل كركمان أنه يجب على ولي الأمر مراجعة المدرسة خلال عشرة أيام كحد أقصى من تاريخ طلب التسجيل تجنباً لإلغائه .

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