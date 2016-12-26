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بدء تداول العملات الجديدة تزامناً مع راتب "الجدي" .. و"المعدني" يحل تدريجياً

تطرحها "النقد" بكل فئاتها ولم تعط رقماً لما تمّ ضخه .. إصدار قديم يزامل الحديث

بدأت مؤسسة النقد السعودي، صباح اليوم الإثنين، طرح الإصدار السادس الجديد للعملة السعودية بفئتيها الورقية والمعدنية، للتداول عبر فروعها المؤسسة.

 

ووفقاً للمؤسسة سيتم تداول فئات الإصدار الجديد جنباً إلى جنب مع العملتين الورقية والمعدنية المتداولتين حالياً بجميع فئاتها، بصفتهما عملة رسمية للدولة لها قوة الإبراء، فيما سيحل الريال المعدني الجديد تدريجياً محل الريال الورقي.

 

ولم تعط المؤسسة رقماً للعملات الجديدة التي بدأت في ضخها للتداول اليوم ؛ فيما تزامن طرح العملة مع موعد صرف راتب "برج الجدي" لموظفي الدولة، صباح اليوم الإثنين، الخامس من برج الجدي.

 

وكانت مؤسسة النقد، قد أعلنت طرح الإصدار السادس من العملات السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، في تاريخ ٢٧ ربيع الأول الجاري.

 

وأكّدت أن الإصدار يتميّز بأقوى العلامات الأمنية، كما تتضمن الفئات علامة يستطيع المكفوفون من خلالها معرفة نوع العملة، وغيرها من الميزات.

 

واستعرضت مؤسسة النقد الفئات الجديدة، التي خلت الفئات الورقية منها من فئة (ريال واحد)، فيما أضيفت فئة ريالين للعملة المعدنية، إضافة إلى فئة (ريال معدني)، وفئات 50 – 25 – 10 – 5 - 1 هللة.

 

وقالت المؤسسة: إن سك وتداول الريال المعدني له عديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد السعودي، فالعمر الافتراضي للعملة المعدنية يقدر ما بين 20 إلى 25 سنة، مقارنة بالعمر الافتراضي للعملة الورقية الذي يقدر ما بين 12 إلى 18 شهراً، حسب ظروف تداولها.

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بدء تداول العملات الجديدة تزامناً مع راتب "الجدي" .. و"المعدني" يحل تدريجياً
سبق

بدأت مؤسسة النقد السعودي، صباح اليوم الإثنين، طرح الإصدار السادس الجديد للعملة السعودية بفئتيها الورقية والمعدنية، للتداول عبر فروعها المؤسسة.

 

ووفقاً للمؤسسة سيتم تداول فئات الإصدار الجديد جنباً إلى جنب مع العملتين الورقية والمعدنية المتداولتين حالياً بجميع فئاتها، بصفتهما عملة رسمية للدولة لها قوة الإبراء، فيما سيحل الريال المعدني الجديد تدريجياً محل الريال الورقي.

 

ولم تعط المؤسسة رقماً للعملات الجديدة التي بدأت في ضخها للتداول اليوم ؛ فيما تزامن طرح العملة مع موعد صرف راتب "برج الجدي" لموظفي الدولة، صباح اليوم الإثنين، الخامس من برج الجدي.

 

وكانت مؤسسة النقد، قد أعلنت طرح الإصدار السادس من العملات السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، في تاريخ ٢٧ ربيع الأول الجاري.

 

وأكّدت أن الإصدار يتميّز بأقوى العلامات الأمنية، كما تتضمن الفئات علامة يستطيع المكفوفون من خلالها معرفة نوع العملة، وغيرها من الميزات.

 

واستعرضت مؤسسة النقد الفئات الجديدة، التي خلت الفئات الورقية منها من فئة (ريال واحد)، فيما أضيفت فئة ريالين للعملة المعدنية، إضافة إلى فئة (ريال معدني)، وفئات 50 – 25 – 10 – 5 - 1 هللة.

 

وقالت المؤسسة: إن سك وتداول الريال المعدني له عديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد السعودي، فالعمر الافتراضي للعملة المعدنية يقدر ما بين 20 إلى 25 سنة، مقارنة بالعمر الافتراضي للعملة الورقية الذي يقدر ما بين 12 إلى 18 شهراً، حسب ظروف تداولها.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
12:14 PM
تطرحها "النقد" بكل فئاتها ولم تعط رقماً لما تمّ ضخه .. إصدار قديم يزامل الحديث

بدء تداول العملات الجديدة تزامناً مع راتب "الجدي" .. و"المعدني" يحل تدريجياً

صورة من الإنترنت
A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
16
44,128

بدأت مؤسسة النقد السعودي، صباح اليوم الإثنين، طرح الإصدار السادس الجديد للعملة السعودية بفئتيها الورقية والمعدنية، للتداول عبر فروعها المؤسسة.

 

ووفقاً للمؤسسة سيتم تداول فئات الإصدار الجديد جنباً إلى جنب مع العملتين الورقية والمعدنية المتداولتين حالياً بجميع فئاتها، بصفتهما عملة رسمية للدولة لها قوة الإبراء، فيما سيحل الريال المعدني الجديد تدريجياً محل الريال الورقي.

 

ولم تعط المؤسسة رقماً للعملات الجديدة التي بدأت في ضخها للتداول اليوم ؛ فيما تزامن طرح العملة مع موعد صرف راتب "برج الجدي" لموظفي الدولة، صباح اليوم الإثنين، الخامس من برج الجدي.

 

وكانت مؤسسة النقد، قد أعلنت طرح الإصدار السادس من العملات السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، في تاريخ ٢٧ ربيع الأول الجاري.

 

وأكّدت أن الإصدار يتميّز بأقوى العلامات الأمنية، كما تتضمن الفئات علامة يستطيع المكفوفون من خلالها معرفة نوع العملة، وغيرها من الميزات.

 

واستعرضت مؤسسة النقد الفئات الجديدة، التي خلت الفئات الورقية منها من فئة (ريال واحد)، فيما أضيفت فئة ريالين للعملة المعدنية، إضافة إلى فئة (ريال معدني)، وفئات 50 – 25 – 10 – 5 - 1 هللة.

 

وقالت المؤسسة: إن سك وتداول الريال المعدني له عديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد السعودي، فالعمر الافتراضي للعملة المعدنية يقدر ما بين 20 إلى 25 سنة، مقارنة بالعمر الافتراضي للعملة الورقية الذي يقدر ما بين 12 إلى 18 شهراً، حسب ظروف تداولها.

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