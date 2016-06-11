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بدء تطبيق نظام الضريبة الانتقائية غدًا.. وتخصيص رقم للبلاغات

اللائحة أُعلنت في الجريدة الرسمية أمس.. وحملة إعلانية مرتقبة

تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل عند الثانية عشرة من صباح يوم غد الأحد تطبيق نظام الضريبة الانتقائية، الذي نُشرت لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية أمس الجمعة.

وترتفع أسعار المنتجات المشمولة بالنظام بشكل تلقائي داخل المحال الكبرى؛ إذ سترتفع أسعار المشروبات الغازية بنسبة 50 % من سعر السلعة النهائي الحالي، فيما ترتفع أسعار مشروبات الطاقة ومنتجات التبغ بنسبة 100 %.

ويُنتظر أن تخصص الهيئة العامة للزكاة والدخل رقمًا وبريدًا إلكترونيًّا لاستقبال بلاغات مخالفات النظام؛ إذ خصصت اللائحة التنفيذية للنظام مكافآت مالية للمبلِّغين، وأجازت لمجلس الإدارة منح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة، يساهم في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، ونتج من ذلك تحصيل ضريبة أو غرامة، على ألا تتجاوز 2.5 % من قيمة الغرامة التي يتم تحصيلها أو 1.000.000 ريال سعودي، أيهما أقل.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل يُتوقَّع أن تطلق حملة توعوية بالتزامن مع بدء تطبيق النظام.

الجدير بالذكر أن "سبق" انفردت بنشر تقارير سابقة عن تفاصيل النظام والإجراءات التي سيتم تطبيقها والأسعار الجديدة للسلع بعد تطبيق النظام، إضافة لتحديد مواعيد نشر النظام واللوائح ومواعيد التطبيق.

الضريبة الانتقائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء تطبيق نظام الضريبة الانتقائية غدًا.. وتخصيص رقم للبلاغات
سبق

تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل عند الثانية عشرة من صباح يوم غد الأحد تطبيق نظام الضريبة الانتقائية، الذي نُشرت لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية أمس الجمعة.

وترتفع أسعار المنتجات المشمولة بالنظام بشكل تلقائي داخل المحال الكبرى؛ إذ سترتفع أسعار المشروبات الغازية بنسبة 50 % من سعر السلعة النهائي الحالي، فيما ترتفع أسعار مشروبات الطاقة ومنتجات التبغ بنسبة 100 %.

ويُنتظر أن تخصص الهيئة العامة للزكاة والدخل رقمًا وبريدًا إلكترونيًّا لاستقبال بلاغات مخالفات النظام؛ إذ خصصت اللائحة التنفيذية للنظام مكافآت مالية للمبلِّغين، وأجازت لمجلس الإدارة منح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة، يساهم في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، ونتج من ذلك تحصيل ضريبة أو غرامة، على ألا تتجاوز 2.5 % من قيمة الغرامة التي يتم تحصيلها أو 1.000.000 ريال سعودي، أيهما أقل.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل يُتوقَّع أن تطلق حملة توعوية بالتزامن مع بدء تطبيق النظام.

الجدير بالذكر أن "سبق" انفردت بنشر تقارير سابقة عن تفاصيل النظام والإجراءات التي سيتم تطبيقها والأسعار الجديدة للسلع بعد تطبيق النظام، إضافة لتحديد مواعيد نشر النظام واللوائح ومواعيد التطبيق.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
01:37 AM

بدء تطبيق نظام الضريبة الانتقائية غدًا.. وتخصيص رقم للبلاغات

اللائحة أُعلنت في الجريدة الرسمية أمس.. وحملة إعلانية مرتقبة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
73
96,864

تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل عند الثانية عشرة من صباح يوم غد الأحد تطبيق نظام الضريبة الانتقائية، الذي نُشرت لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية أمس الجمعة.

وترتفع أسعار المنتجات المشمولة بالنظام بشكل تلقائي داخل المحال الكبرى؛ إذ سترتفع أسعار المشروبات الغازية بنسبة 50 % من سعر السلعة النهائي الحالي، فيما ترتفع أسعار مشروبات الطاقة ومنتجات التبغ بنسبة 100 %.

ويُنتظر أن تخصص الهيئة العامة للزكاة والدخل رقمًا وبريدًا إلكترونيًّا لاستقبال بلاغات مخالفات النظام؛ إذ خصصت اللائحة التنفيذية للنظام مكافآت مالية للمبلِّغين، وأجازت لمجلس الإدارة منح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة، يساهم في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، ونتج من ذلك تحصيل ضريبة أو غرامة، على ألا تتجاوز 2.5 % من قيمة الغرامة التي يتم تحصيلها أو 1.000.000 ريال سعودي، أيهما أقل.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل يُتوقَّع أن تطلق حملة توعوية بالتزامن مع بدء تطبيق النظام.

الجدير بالذكر أن "سبق" انفردت بنشر تقارير سابقة عن تفاصيل النظام والإجراءات التي سيتم تطبيقها والأسعار الجديدة للسلع بعد تطبيق النظام، إضافة لتحديد مواعيد نشر النظام واللوائح ومواعيد التطبيق.

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