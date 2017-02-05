بدء تفعيل التأمين الصحي بمستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة

بعد اعتماده من وزارة الصحة دون تحمل أي أعباء مالية

أعلن مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، بدء تفعيل التأمين الصحي لحاملي بطاقات التأمين المعتمدة من قِبل وزارة الصحة، دون تحمل أي أعباء مالية، وذلك بعد اعتماده من الإدارة العامة للموارد الذاتية بالوزارة.



وأوضح مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة، عبدالله إبراهيم البخيِّت، أن ذلك يأتي ضمن إطار إيجاد خدمات صحية متكاملة للمستفيدين من خدمات شركات التأمين الصحي، حيث أصبح بإمكانهم تلقي العلاج في المستشفى دون تحمل أي أعباء مالية.