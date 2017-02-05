النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد

خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟

بدء تفعيل التأمين الصحي بمستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة

بعد اعتماده من وزارة الصحة دون تحمل أي أعباء مالية

أعلن مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، بدء تفعيل التأمين الصحي لحاملي بطاقات التأمين المعتمدة من قِبل وزارة الصحة، دون تحمل أي أعباء مالية، وذلك بعد اعتماده من الإدارة العامة للموارد الذاتية بالوزارة.

وأوضح مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة، عبدالله إبراهيم البخيِّت، أن ذلك يأتي ضمن إطار إيجاد خدمات صحية متكاملة للمستفيدين من خدمات شركات التأمين الصحي، حيث أصبح بإمكانهم تلقي العلاج في المستشفى دون تحمل أي أعباء مالية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بدء تفعيل التأمين الصحي بمستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة
سبق

أعلن مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، بدء تفعيل التأمين الصحي لحاملي بطاقات التأمين المعتمدة من قِبل وزارة الصحة، دون تحمل أي أعباء مالية، وذلك بعد اعتماده من الإدارة العامة للموارد الذاتية بالوزارة.

وأوضح مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة، عبدالله إبراهيم البخيِّت، أن ذلك يأتي ضمن إطار إيجاد خدمات صحية متكاملة للمستفيدين من خدمات شركات التأمين الصحي، حيث أصبح بإمكانهم تلقي العلاج في المستشفى دون تحمل أي أعباء مالية.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
02:55 PM
بعد اعتماده من وزارة الصحة دون تحمل أي أعباء مالية

بدء تفعيل التأمين الصحي بمستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة

A A A
فهد الغبيوي - المجمعة
1
365

أعلن مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، بدء تفعيل التأمين الصحي لحاملي بطاقات التأمين المعتمدة من قِبل وزارة الصحة، دون تحمل أي أعباء مالية، وذلك بعد اعتماده من الإدارة العامة للموارد الذاتية بالوزارة.

وأوضح مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة، عبدالله إبراهيم البخيِّت، أن ذلك يأتي ضمن إطار إيجاد خدمات صحية متكاملة للمستفيدين من خدمات شركات التأمين الصحي، حيث أصبح بإمكانهم تلقي العلاج في المستشفى دون تحمل أي أعباء مالية.

شارك برأيك
40
146

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,167
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,337
3000

3000

01 فبراير
2,182
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,997

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة