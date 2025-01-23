بدء صرف إعانات مزارعي التمور في "زراعة عفيف"

دعتهم إلى المراجعة مصطحبين الوثائق اللازمة

بدأ فرع وزارة الزراعة بمحافظة عفيف، بصرف إعانات التمور للموسم الزراعي المستحق، على المزارعين المسجلين في قوائم الفرع.

أوضح ذلك مدير الفرع، خالد بن هذال العتيبي؛ الذي دعا المستفيدين إلى المراجعة لتسلُّم استحقاقاتهم من هذه الإعانة مصطحبين معهم إثبات الهوية، والوكالة الشرعية للوكلاء، إضافة إلى صورة من صك حصر الورثة بالنسبة لوكلاء المتوفين.