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"بداية" بعد "اللقطة غير الأخلاقية": المتسابق تاب .. استغنينا عنه ونعتذر لكم

حدثت ببرنامج "زد رصيدك" .. والفيديو وصل لترند "تويتر" وسط غضب كبير

سارعت قناة "بداية" الفضائية بتقديم اعتذارها عن لقطة إباحية ظهرت في برنامجها المعروف بـ "زد رصيدك"، أثارت موجة جدل وعاصفة انتقادات لاذعة، لم تهدأ في منصّة "تويتر"؛ لعدم احترامهم التعاليم الدينية والذوق العام.

 

 وأطلق مغرِّدون وسم  #لقطة_إباحية_بقناة_بداية، صعد لقائمة الترند وحوى عشرات التغريدات المستنكرة لتصرف المتسابق، الذي مثّل مع رفيقه حركة غير أخلاقية على مرأى من المشاهدين بشكل ساخر.

 

وأكّدت القناة أن المتسابق قدّم اعتذاره وتوبته، إلا أنه تمّ الاستغناء عنه، مشيرة إلى أن مثل هذا التصرف لا يهدم ما تقوم به من تقديم نماذج شبابية دينية ووطنية.

 

يُذكر أن برنامج "زد رصيدك" دائماً ما تدور حوله الانتقادات إما لانتشار بعض لقطات رقص وتمايل المتسابقين أو طريقته وآليته إلا أن القناة واصلت عرضه وترى أنه برنامج مفيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بداية" بعد "اللقطة غير الأخلاقية": المتسابق تاب .. استغنينا عنه ونعتذر لكم
سبق

سارعت قناة "بداية" الفضائية بتقديم اعتذارها عن لقطة إباحية ظهرت في برنامجها المعروف بـ "زد رصيدك"، أثارت موجة جدل وعاصفة انتقادات لاذعة، لم تهدأ في منصّة "تويتر"؛ لعدم احترامهم التعاليم الدينية والذوق العام.

 

 وأطلق مغرِّدون وسم  #لقطة_إباحية_بقناة_بداية، صعد لقائمة الترند وحوى عشرات التغريدات المستنكرة لتصرف المتسابق، الذي مثّل مع رفيقه حركة غير أخلاقية على مرأى من المشاهدين بشكل ساخر.

 

وأكّدت القناة أن المتسابق قدّم اعتذاره وتوبته، إلا أنه تمّ الاستغناء عنه، مشيرة إلى أن مثل هذا التصرف لا يهدم ما تقوم به من تقديم نماذج شبابية دينية ووطنية.

 

يُذكر أن برنامج "زد رصيدك" دائماً ما تدور حوله الانتقادات إما لانتشار بعض لقطات رقص وتمايل المتسابقين أو طريقته وآليته إلا أن القناة واصلت عرضه وترى أنه برنامج مفيد.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
08:47 AM
حدثت ببرنامج "زد رصيدك" .. والفيديو وصل لترند "تويتر" وسط غضب كبير

"بداية" بعد "اللقطة غير الأخلاقية": المتسابق تاب .. استغنينا عنه ونعتذر لكم

A A A
بدر العتيبي - الرياض
150
185,034

سارعت قناة "بداية" الفضائية بتقديم اعتذارها عن لقطة إباحية ظهرت في برنامجها المعروف بـ "زد رصيدك"، أثارت موجة جدل وعاصفة انتقادات لاذعة، لم تهدأ في منصّة "تويتر"؛ لعدم احترامهم التعاليم الدينية والذوق العام.

 

 وأطلق مغرِّدون وسم  #لقطة_إباحية_بقناة_بداية، صعد لقائمة الترند وحوى عشرات التغريدات المستنكرة لتصرف المتسابق، الذي مثّل مع رفيقه حركة غير أخلاقية على مرأى من المشاهدين بشكل ساخر.

 

وأكّدت القناة أن المتسابق قدّم اعتذاره وتوبته، إلا أنه تمّ الاستغناء عنه، مشيرة إلى أن مثل هذا التصرف لا يهدم ما تقوم به من تقديم نماذج شبابية دينية ووطنية.

 

يُذكر أن برنامج "زد رصيدك" دائماً ما تدور حوله الانتقادات إما لانتشار بعض لقطات رقص وتمايل المتسابقين أو طريقته وآليته إلا أن القناة واصلت عرضه وترى أنه برنامج مفيد.

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