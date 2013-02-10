"بدر بن عبدالمحسن" يحيي أمسية شعرية بالرياض

ريعها بالكامل وقف خيري لـ "صندوق الطالب"

أعدت جامعة الفيصل بالعاصمة الرياض، برنامجاً متكاملاً لإقامة أمسية شعرية للأمير بدر بن عبد المحسن في السابع عشر من شهر فبراير الجاري، في قاعة الأميرة هيا بنت تركي للمؤتمرات بالجامعة.

وحددت الجامعة البريد الإلكتروني التالي لتسهيل عملية الحجز لحضور الأمسية الشعرية التي سيقدم فيها الأمير بدر بن عبد المحسن قصائد تمثل قيمة شعرية لدى المتلقي، (advancementoffice@alfaisal.edu).

وبينت الجامعة في إعلانها عن الأمسية الشعرية أن ريع الأمسية بالكامل سيكون وقفا خيريا لصندوق دعم الطالب.



يشار الى أن الأمير بدر بن عبدالمحسن من الشعراء الذين قدموا سابقة في عالم الشعر بحسب وصف المتابعين، من خلال تخصيص شعره منذ سنوات عديدة لدعم العمل الخيري.