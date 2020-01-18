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"بدون شك" يطرح قضية مكتب استقدام وهمي احتال على "7000" سعودي

يناقش موضوع مبتعث في أمريكا ألغيت تأشيرته و"مستقبله الدراسي غامض"

يكشف برنامج "بدون شك" قضية مثيرة تخص أكثر من سبعة آلاف مواطن في مختلف أنحاء المملكة، تعرضوا للاحتيال على يد مكتب استقدام وهمي يتخذ الحي الذي يقع فيه مكتب العمل مقرًّا له.

 

فبعد ستة أشهر من الانتظار إثر التقدم لطلب عمالة من المكتب، فوجئ الضحايا بمستجدات مثيرة، يطرحها برنامج "بدون شك".

 

وسيتواصل البرنامج مع مكتب العمل لمعرفة الجهة التي سيحصل منها المتضررون على حقوقهم، وستكون هناك مفاجأة فيما يتعلق بردّ مكتب العمل.

 

ويتناول "بدون شك" في نفس الحلقة، قصة مبتعث سعودي لأمريكا؛ حيث تقوم الحكومة الأمريكية في ظروف غامضة بإلغاء تأشيرته ليبقى مستقبله الدراسي معلقاً.

 

ويكشف "بدون شك" ملابسات قضية هذا المبتعث ويتواصل مع الأطراف المعنية في قضيته.

 

ويعتبر برنامج "بدون شك" الذي يعرض كل خميس في الثامنة مساء، ويعاد ظهر السبت؛ برنامجًا تثقيفيًّا قانونيًّا لدعم القضايا القانونية، ويشارك فيه فريق المستشارين الذي يضم "فيصل الطايع، وعبدالعزيز الزامل، والمستشارة الاجتماعية هيفاء صفوق".

 

ويهدف البرنامج إلى إعطاء أصحاب الحقوق حقوقَهم، مع عدم إغفال جانب الصلح الذي يعتمد عليه القانونيون متى ما كان بقناعة الطرفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بدون شك" يطرح قضية مكتب استقدام وهمي احتال على "7000" سعودي
سبق

يكشف برنامج "بدون شك" قضية مثيرة تخص أكثر من سبعة آلاف مواطن في مختلف أنحاء المملكة، تعرضوا للاحتيال على يد مكتب استقدام وهمي يتخذ الحي الذي يقع فيه مكتب العمل مقرًّا له.

 

فبعد ستة أشهر من الانتظار إثر التقدم لطلب عمالة من المكتب، فوجئ الضحايا بمستجدات مثيرة، يطرحها برنامج "بدون شك".

 

وسيتواصل البرنامج مع مكتب العمل لمعرفة الجهة التي سيحصل منها المتضررون على حقوقهم، وستكون هناك مفاجأة فيما يتعلق بردّ مكتب العمل.

 

ويتناول "بدون شك" في نفس الحلقة، قصة مبتعث سعودي لأمريكا؛ حيث تقوم الحكومة الأمريكية في ظروف غامضة بإلغاء تأشيرته ليبقى مستقبله الدراسي معلقاً.

 

ويكشف "بدون شك" ملابسات قضية هذا المبتعث ويتواصل مع الأطراف المعنية في قضيته.

 

ويعتبر برنامج "بدون شك" الذي يعرض كل خميس في الثامنة مساء، ويعاد ظهر السبت؛ برنامجًا تثقيفيًّا قانونيًّا لدعم القضايا القانونية، ويشارك فيه فريق المستشارين الذي يضم "فيصل الطايع، وعبدالعزيز الزامل، والمستشارة الاجتماعية هيفاء صفوق".

 

ويهدف البرنامج إلى إعطاء أصحاب الحقوق حقوقَهم، مع عدم إغفال جانب الصلح الذي يعتمد عليه القانونيون متى ما كان بقناعة الطرفين.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
05:11 PM
يناقش موضوع مبتعث في أمريكا ألغيت تأشيرته و"مستقبله الدراسي غامض"

"بدون شك" يطرح قضية مكتب استقدام وهمي احتال على "7000" سعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يكشف برنامج "بدون شك" قضية مثيرة تخص أكثر من سبعة آلاف مواطن في مختلف أنحاء المملكة، تعرضوا للاحتيال على يد مكتب استقدام وهمي يتخذ الحي الذي يقع فيه مكتب العمل مقرًّا له.

 

فبعد ستة أشهر من الانتظار إثر التقدم لطلب عمالة من المكتب، فوجئ الضحايا بمستجدات مثيرة، يطرحها برنامج "بدون شك".

 

وسيتواصل البرنامج مع مكتب العمل لمعرفة الجهة التي سيحصل منها المتضررون على حقوقهم، وستكون هناك مفاجأة فيما يتعلق بردّ مكتب العمل.

 

ويتناول "بدون شك" في نفس الحلقة، قصة مبتعث سعودي لأمريكا؛ حيث تقوم الحكومة الأمريكية في ظروف غامضة بإلغاء تأشيرته ليبقى مستقبله الدراسي معلقاً.

 

ويكشف "بدون شك" ملابسات قضية هذا المبتعث ويتواصل مع الأطراف المعنية في قضيته.

 

ويعتبر برنامج "بدون شك" الذي يعرض كل خميس في الثامنة مساء، ويعاد ظهر السبت؛ برنامجًا تثقيفيًّا قانونيًّا لدعم القضايا القانونية، ويشارك فيه فريق المستشارين الذي يضم "فيصل الطايع، وعبدالعزيز الزامل، والمستشارة الاجتماعية هيفاء صفوق".

 

ويهدف البرنامج إلى إعطاء أصحاب الحقوق حقوقَهم، مع عدم إغفال جانب الصلح الذي يعتمد عليه القانونيون متى ما كان بقناعة الطرفين.

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