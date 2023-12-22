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"بدون شك" يطرح معاناة 23 موظفاً معرضين للفصل

"خدمات الشركات السياحية" على طاولة الحلقة القادمة

 يبدأ برنامج "بدون شك" إعادة أهم الحلقات التي سبق أن عرضت خلال الموسم المنصرم، وذلك في انتظار بداية الموسم الجديد.

ويناقش البرنامج الحقوقي القانوني في حلقة هذا الأسبوع قضيتين؛ يحاول في أولاهما محمد فهد الحارثي وفريق المستشارين إنقاذ  23 موظفاً في إحدى البلديات بعدما تم تعيينهم على أرقام شاغرة اختفت بعد ثلاثة أشهر من مباشرتهم العمل بينما لم يستلموا أي مستحقات مالية.

ولم يتوقف الموظفون عن العمل رغم إبلاغهم بالاستغناء عن خدماتهم ما أدخلهم في دوامة من الضغوطات النفسية وحالة من فقدان الأمان الوظيفي الذي يعتبر مطلب الجميع.

وفيما يتعلق بالقضية الثانية؛ يناقش البرنامج ولأول مرة معاناة أحد المواطنين تعرض هو وغيره  للتحايل من قبل بعض الشركات السياحية التي توهمهم بدفع مبالغ شهرية زهيدة مقابل تقديم خدمات سياحية مغرية لكل محب للسفر والسياحة.

ويحاول البرنامج تسليط الضوء على حقيقة تلك الخدمات التي ربما يكون كثير منها مجرد إعلانات لا يعرف منها الواقع شيئًا ليجد السائح نفسه يدور في دوامة لا تنتهي.

ويعتبر برنامج "بدون شك" الذي يبث على قناة MBC برنامجاً تثقيفياً قانونياً لدعم أي قضية قانوينة من خلال بحثها بالطرق القانونية وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم مع عدم إغفال جانب الصلح الذي يعتمد عليه القانونيون المتواجدون في كل حلقة.

جدير بالذكر أن البرنامج  يعرض كل خميس في الثامنة مساء ويعاد في الواحدة من ظهر يوم السبت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بدون شك" يطرح معاناة 23 موظفاً معرضين للفصل
سبق

 يبدأ برنامج "بدون شك" إعادة أهم الحلقات التي سبق أن عرضت خلال الموسم المنصرم، وذلك في انتظار بداية الموسم الجديد.

ويناقش البرنامج الحقوقي القانوني في حلقة هذا الأسبوع قضيتين؛ يحاول في أولاهما محمد فهد الحارثي وفريق المستشارين إنقاذ  23 موظفاً في إحدى البلديات بعدما تم تعيينهم على أرقام شاغرة اختفت بعد ثلاثة أشهر من مباشرتهم العمل بينما لم يستلموا أي مستحقات مالية.

ولم يتوقف الموظفون عن العمل رغم إبلاغهم بالاستغناء عن خدماتهم ما أدخلهم في دوامة من الضغوطات النفسية وحالة من فقدان الأمان الوظيفي الذي يعتبر مطلب الجميع.

وفيما يتعلق بالقضية الثانية؛ يناقش البرنامج ولأول مرة معاناة أحد المواطنين تعرض هو وغيره  للتحايل من قبل بعض الشركات السياحية التي توهمهم بدفع مبالغ شهرية زهيدة مقابل تقديم خدمات سياحية مغرية لكل محب للسفر والسياحة.

ويحاول البرنامج تسليط الضوء على حقيقة تلك الخدمات التي ربما يكون كثير منها مجرد إعلانات لا يعرف منها الواقع شيئًا ليجد السائح نفسه يدور في دوامة لا تنتهي.

ويعتبر برنامج "بدون شك" الذي يبث على قناة MBC برنامجاً تثقيفياً قانونياً لدعم أي قضية قانوينة من خلال بحثها بالطرق القانونية وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم مع عدم إغفال جانب الصلح الذي يعتمد عليه القانونيون المتواجدون في كل حلقة.

جدير بالذكر أن البرنامج  يعرض كل خميس في الثامنة مساء ويعاد في الواحدة من ظهر يوم السبت.

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
05:37 PM
"خدمات الشركات السياحية" على طاولة الحلقة القادمة

"بدون شك" يطرح معاناة 23 موظفاً معرضين للفصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 يبدأ برنامج "بدون شك" إعادة أهم الحلقات التي سبق أن عرضت خلال الموسم المنصرم، وذلك في انتظار بداية الموسم الجديد.

ويناقش البرنامج الحقوقي القانوني في حلقة هذا الأسبوع قضيتين؛ يحاول في أولاهما محمد فهد الحارثي وفريق المستشارين إنقاذ  23 موظفاً في إحدى البلديات بعدما تم تعيينهم على أرقام شاغرة اختفت بعد ثلاثة أشهر من مباشرتهم العمل بينما لم يستلموا أي مستحقات مالية.

ولم يتوقف الموظفون عن العمل رغم إبلاغهم بالاستغناء عن خدماتهم ما أدخلهم في دوامة من الضغوطات النفسية وحالة من فقدان الأمان الوظيفي الذي يعتبر مطلب الجميع.

وفيما يتعلق بالقضية الثانية؛ يناقش البرنامج ولأول مرة معاناة أحد المواطنين تعرض هو وغيره  للتحايل من قبل بعض الشركات السياحية التي توهمهم بدفع مبالغ شهرية زهيدة مقابل تقديم خدمات سياحية مغرية لكل محب للسفر والسياحة.

ويحاول البرنامج تسليط الضوء على حقيقة تلك الخدمات التي ربما يكون كثير منها مجرد إعلانات لا يعرف منها الواقع شيئًا ليجد السائح نفسه يدور في دوامة لا تنتهي.

ويعتبر برنامج "بدون شك" الذي يبث على قناة MBC برنامجاً تثقيفياً قانونياً لدعم أي قضية قانوينة من خلال بحثها بالطرق القانونية وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم مع عدم إغفال جانب الصلح الذي يعتمد عليه القانونيون المتواجدون في كل حلقة.

جدير بالذكر أن البرنامج  يعرض كل خميس في الثامنة مساء ويعاد في الواحدة من ظهر يوم السبت.

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