"بديوي" يفتتح البطولة الرياضية الثانية لرجال الدفاع المدني بجدة
تُقام بالملعب الكشفي بمشاركة 12 فريقًا وتستمر أسبوعين
افتتح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة المكلف العقيد طلال بن إبراهيم بديوي البطولة الرياضية الثانية والتي تُقام على ملعب المعسكر الكشفي التابع لإدارة التعليم بجدة وتستمر لمدة أسبوعين.
وكانت البطولة قد بدأت باستعراض للفرق المشاركة وعددها ١٢ فريقًا تمثل الشعب الميدانية والإدارة وتهدف البطولة إلى رفع المعدل اللياقي لدى رجال الدفاع المدني وتنمية مهاراتهم الرياضية.
"بديوي" يفتتح البطولة الرياضية الثانية لرجال الدفاع المدني بجدة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2016-12-21
افتتح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة المكلف العقيد طلال بن إبراهيم بديوي البطولة الرياضية الثانية والتي تُقام على ملعب المعسكر الكشفي التابع لإدارة التعليم بجدة وتستمر لمدة أسبوعين.
وكانت البطولة قد بدأت باستعراض للفرق المشاركة وعددها ١٢ فريقًا تمثل الشعب الميدانية والإدارة وتهدف البطولة إلى رفع المعدل اللياقي لدى رجال الدفاع المدني وتنمية مهاراتهم الرياضية.
21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
12:06 AM
تُقام بالملعب الكشفي بمشاركة 12 فريقًا وتستمر أسبوعين
"بديوي" يفتتح البطولة الرياضية الثانية لرجال الدفاع المدني بجدة
افتتح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة المكلف العقيد طلال بن إبراهيم بديوي البطولة الرياضية الثانية والتي تُقام على ملعب المعسكر الكشفي التابع لإدارة التعليم بجدة وتستمر لمدة أسبوعين.
وكانت البطولة قد بدأت باستعراض للفرق المشاركة وعددها ١٢ فريقًا تمثل الشعب الميدانية والإدارة وتهدف البطولة إلى رفع المعدل اللياقي لدى رجال الدفاع المدني وتنمية مهاراتهم الرياضية.