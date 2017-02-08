براءة اختراع من "إنتل" لشاشة حاسب محمول منحنية

يمكنها أن تعمل بصورة منفصلة عن الجهاز

سجلت شركة "إنتل" الأمريكية براءة اختراع جديدة، وُصفت من قبل مواقع تكنولوجية عديدة بأنها ستحدث ثورة في سوق "الحاسبات المحمولة" (اللابتوب) حول العالم.

وأشارت الشركة الأمريكية، وفقاً لموقع "سي نت" التكنولوجي، إلى أن براءة الاختراع الجديدة ستجعل "إنتل" تنتج "لابتوب" يحتوي على شاشة منحنية، يمكن أن تنفصل عن الحاسب وتعمل بصورة مستقلة.

وأظهرت الصورة الخاصة ببراءة الاختراع الجديدة أن الشاشة الجديدة ستتحول لتصبح منحنية عند انفصالها عن الجهاز، فيما ستكون مسطحة حينما تكون مرتبطة بالحاسب.

يُذكر أن شركات عديدة أطلقت أجهزة تلفاز وهواتف ذكية بشاشات منحنية، لكن تلك هي المرة الأولى التي يتم دعمها بالحاسبات المحمولة الهجينة.