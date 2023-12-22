برباعية مؤلمة.. الأهلي يعيد "الكوماندوز" إلى دوامة الأحزان

ينتظر تعثر الهلال لينقض على الصدارة

تصوير - مشعل الزهراني: أعاد الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي نظيره الاتفاق إلى دوامة الخسائر والأحزان مجدداً، بعد أن أسقطه برباعية مقابل هدف "نتيجة الدور الأول"، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "الجوهرة" ضمن منافسات الدور الثاني "الجولة 14".

بهذه النتيجة قفز الأهلي للمركز الثاني برصيد 31 نقطة، وينتظر تعثر الهلال لينقض على الصدارة، فيما عاد الاتفاق للمركز السادس برصيد 21 نقطة.

الشوط الأول

اتضح جلياً ومنذ إطلاق صافرة حكم اللقاء البيلاروسي "إليكس" صافرة البداية متى حرص الأهلي على حسم اللقاء مبكراً؛ حيث شهدت الدقيقة الرابعة تسديدة قوية من قبل "عبدالفتاح عسيري" تكفل القائم بالتصدي لها.

كانت ردة فعل الاتفاقية من قبل "السالم، والهزاع، وكنو"، لكن النهايات كانت سلبية.

حملت الدقيقة 20 الفرح للراقي وأنصاره بعد استثمار "محمد أمان" لكرة زاوية وصلته من "عسيري"، ومن ثم رأسية "السومة"، لم يتوانَ "أمان" في إيداعها شباك حارس النواخذه "أحمد الكسار".

عدل النتيجة للاتفاق اللاعب "هزاع الهزاع" عند الدقيقة 23 بعد كرة مرتدة سريعة تجاوز الحارس "الرحيلي" وسدد الكرة على دفعتين.

لم يمهل هداف الدوري "عمر السومة" الضيوف التعبير عن فرحتهم وعودتهم للمباراة، فأضاف الهدف الثاني للأهلي بعد استثماره لعرضية مثالية من قبل كابتن الفريق "تيسير الجاسم".



الشوط الثاني

تراجع الاتفاق للخلف كثيراً عكس ما كان متوقعًا خلال الربع ساعة الأولى، كان يبحث عن التعديل بطريقة خجولة، حتى عزز الأهلي النتيجة عند الدقية 60 بهدف ثالث عن طريق "علي عواجي" برأسية رائعة.

وبعدها بست دقائق وتحديداً عند الدقيقة 66 أضاف هداف الدوري "السومة" الهدف الرابع للأهلي "16 هدفًا" ليقضي على آمال وأحلام "النواخذه" في هذا اللقاء.