برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية بمرمى بلباو

نجح برشلونة بتحقيق فوز كبير على ضيفه أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف دون رد استعاد به نغمة الانتصارات بعد التعثر في الجولة الماضية في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني.

افتتح الإسباني باكو ألكاسير ثلاثية الفريق الكتالوني في الدقيقة 18 وأضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني بالدقيقة 40 رافعًا رصيده إلى 16 هدفًا هذا الموسم ولحق بزميله سواريز إلى صدارة لائحة الهدافين وعزز أليكس فيدال النتيجة بالهدف الثالث بالدقيقة 67 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 45 نقطة مقلصًا الفارق مؤقتًا مع المتصدر ريال مدريد إلى نقطة وحيدة بينما تجمد رصيد بلباو عند 32 نقطة في المركز الثامن.