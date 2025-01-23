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برشلونة يضرب بقوة شباك أيبار برباعية نظيفة

يقلص الفارق إلى 5 نقاط مع غريمه التقليدي

سبق – الرياض:
تفوق فريق برشلونة بسهولة على مضيفه إيبار برباعية نظيفة واصل بها مطاردته لغريمه التقليدي ريال مدريد في صراع المقدمة، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على الملعب "البلدي إبوروا" في إطار الجولة 19 من الدوري الإسباني.
سجل أهداف النادي الكاتلوني كل من دينيس سواريز وليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار بالدقائق (32و50و68و 91).

رفع فريق برشلونة رصيده إلى 38 نقطة بالمركز الثالث بفارق 5 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، فيما توقف رصيد فريق إيبار عند النقطة 26 بالمركز التاسع.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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برشلونة يضرب بقوة شباك أيبار برباعية نظيفة
سبق

سبق – الرياض:
تفوق فريق برشلونة بسهولة على مضيفه إيبار برباعية نظيفة واصل بها مطاردته لغريمه التقليدي ريال مدريد في صراع المقدمة، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على الملعب "البلدي إبوروا" في إطار الجولة 19 من الدوري الإسباني.
سجل أهداف النادي الكاتلوني كل من دينيس سواريز وليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار بالدقائق (32و50و68و 91).

رفع فريق برشلونة رصيده إلى 38 نقطة بالمركز الثالث بفارق 5 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، فيما توقف رصيد فريق إيبار عند النقطة 26 بالمركز التاسع.
 

23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
01:00 AM
يقلص الفارق إلى 5 نقاط مع غريمه التقليدي

برشلونة يضرب بقوة شباك أيبار برباعية نظيفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سبق – الرياض:
تفوق فريق برشلونة بسهولة على مضيفه إيبار برباعية نظيفة واصل بها مطاردته لغريمه التقليدي ريال مدريد في صراع المقدمة، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على الملعب "البلدي إبوروا" في إطار الجولة 19 من الدوري الإسباني.
سجل أهداف النادي الكاتلوني كل من دينيس سواريز وليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار بالدقائق (32و50و68و 91).

رفع فريق برشلونة رصيده إلى 38 نقطة بالمركز الثالث بفارق 5 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، فيما توقف رصيد فريق إيبار عند النقطة 26 بالمركز التاسع.
 

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