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برشلونة يقسو على ضيفه لاس بالماس بخماسية ويستعيد الوصافة

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات في الليغا بفوزه الكبير على ضيفه لاس بالماس بخماسية بيضاء  في اللقاء الذي جمع بينهما على "كامب نو" ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف النادي الكتالوني الأورغواياني لويس سواريز هدفين والأرجنتيني ليونيل ميسي والتركي أردا توران وأليكس فيدال في الدقائق (14، و52، و57، و59، و80).

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده  إلى 38 نقطة ارتقى بها مؤقتاً للمركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر (40 نقطة) والذي يلعب غداً مباراة قمة مع إشبيلية (36 ) نقطة فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 24 نقطة بالمركز الثامن.

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برشلونة يقسو على ضيفه لاس بالماس بخماسية ويستعيد الوصافة
سبق

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات في الليغا بفوزه الكبير على ضيفه لاس بالماس بخماسية بيضاء  في اللقاء الذي جمع بينهما على "كامب نو" ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف النادي الكتالوني الأورغواياني لويس سواريز هدفين والأرجنتيني ليونيل ميسي والتركي أردا توران وأليكس فيدال في الدقائق (14، و52، و57، و59، و80).

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده  إلى 38 نقطة ارتقى بها مؤقتاً للمركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر (40 نقطة) والذي يلعب غداً مباراة قمة مع إشبيلية (36 ) نقطة فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 24 نقطة بالمركز الثامن.

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
09:35 PM

برشلونة يقسو على ضيفه لاس بالماس بخماسية ويستعيد الوصافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعاد برشلونة نغمة الانتصارات في الليغا بفوزه الكبير على ضيفه لاس بالماس بخماسية بيضاء  في اللقاء الذي جمع بينهما على "كامب نو" ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف النادي الكتالوني الأورغواياني لويس سواريز هدفين والأرجنتيني ليونيل ميسي والتركي أردا توران وأليكس فيدال في الدقائق (14، و52، و57، و59، و80).

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده  إلى 38 نقطة ارتقى بها مؤقتاً للمركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر (40 نقطة) والذي يلعب غداً مباراة قمة مع إشبيلية (36 ) نقطة فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 24 نقطة بالمركز الثامن.

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