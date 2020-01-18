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برنامج أخباركم يتفاعل مع ما نشرته "سبق" حول وفاة عشرينية بسبب خطأ طبي

زوج المتوفاة: "صحة مكة" تجاوبت سريعًا وحدَّدوا غدًا لبدء التحقيقات والمتابعة

كشف المواطن مشاري الحربي في تطورات جديدة حول قضية وفاة زوجته، إثر خطأ طبي بمستشفى خاص بمكة المكرمة، أن مسؤولي الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة تواصلوا معه، وحددوا له يوم غد الخميس موعدًا لبدء التحقيقات ومتابعة القضية في الشؤون الصحية.
 
 جاء ذلك بعد تفاعل برنامج أخباركم على قناة المجد مساء أمس. وأكد "الحربي"، زوج المرأة المتوفاة، في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد: إن زوجتي دخلت مستشفى خاصًّا للمراجعة ومعرفة تاريخ الولادة، لكن تحوَّلت المأساة بعد عشرين يومًا بالضبط إلى وفاة.
 
 وروى "الحربي" تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت وفاة زوجته قائلاً: "دخلت إلى المستشفى الساعة الـ11:30 ظهرًا، وأخذوا إجراءات التنويم، وقالوا إن الجنين حركاته قلَّت؛ ولا بد من إخراجه، ويجب أن تُعطَى زوجتي طلقًا صناعيًا، أو يُجرى لها عملية قيصرية".
 
 وأضاف: من الساعة الـ12:30 ظهرًا إلى الـ 5 عصرًا والرحم مفتوح خمسة سنتيمترات، وأخذت الجرعة الأولى من الطلق الصناعي، ثم أخذت الجرعة الثانية الـ10:30، وقالت الطبيبة إن النتائج ستظهر بعد ست ساعات، وبعد 10 دقائق ولدت، وهذا يؤكد أن جرعة الطلق الصناعي كانت زائدة.
 
وتابع: بعدما ولدت خرج الجنين بدون نبض أو تنفس أو حركة؛ ودخل غرفة الإنعاش، والحمد لله هو الآن سليم.
 
 واستطرد: اكتشف الأطباء وهم يقومون بعملية الخياطة لزوجتي أن هناك نزيفًا، وانتهى الأمر بوفاتها. 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برنامج أخباركم يتفاعل مع ما نشرته "سبق" حول وفاة عشرينية بسبب خطأ طبي
سبق

كشف المواطن مشاري الحربي في تطورات جديدة حول قضية وفاة زوجته، إثر خطأ طبي بمستشفى خاص بمكة المكرمة، أن مسؤولي الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة تواصلوا معه، وحددوا له يوم غد الخميس موعدًا لبدء التحقيقات ومتابعة القضية في الشؤون الصحية.
 
 جاء ذلك بعد تفاعل برنامج أخباركم على قناة المجد مساء أمس. وأكد "الحربي"، زوج المرأة المتوفاة، في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد: إن زوجتي دخلت مستشفى خاصًّا للمراجعة ومعرفة تاريخ الولادة، لكن تحوَّلت المأساة بعد عشرين يومًا بالضبط إلى وفاة.
 
 وروى "الحربي" تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت وفاة زوجته قائلاً: "دخلت إلى المستشفى الساعة الـ11:30 ظهرًا، وأخذوا إجراءات التنويم، وقالوا إن الجنين حركاته قلَّت؛ ولا بد من إخراجه، ويجب أن تُعطَى زوجتي طلقًا صناعيًا، أو يُجرى لها عملية قيصرية".
 
 وأضاف: من الساعة الـ12:30 ظهرًا إلى الـ 5 عصرًا والرحم مفتوح خمسة سنتيمترات، وأخذت الجرعة الأولى من الطلق الصناعي، ثم أخذت الجرعة الثانية الـ10:30، وقالت الطبيبة إن النتائج ستظهر بعد ست ساعات، وبعد 10 دقائق ولدت، وهذا يؤكد أن جرعة الطلق الصناعي كانت زائدة.
 
وتابع: بعدما ولدت خرج الجنين بدون نبض أو تنفس أو حركة؛ ودخل غرفة الإنعاش، والحمد لله هو الآن سليم.
 
 واستطرد: اكتشف الأطباء وهم يقومون بعملية الخياطة لزوجتي أن هناك نزيفًا، وانتهى الأمر بوفاتها. 
 

18 يناير 2017 - 20 ربيع الآخر 1438
01:43 AM
اخر تعديل
18 يناير 2017 - 20 ربيع الآخر 1438
08:29 AM
زوج المتوفاة: "صحة مكة" تجاوبت سريعًا وحدَّدوا غدًا لبدء التحقيقات والمتابعة

برنامج أخباركم يتفاعل مع ما نشرته "سبق" حول وفاة عشرينية بسبب خطأ طبي

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
14
19,326

كشف المواطن مشاري الحربي في تطورات جديدة حول قضية وفاة زوجته، إثر خطأ طبي بمستشفى خاص بمكة المكرمة، أن مسؤولي الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة تواصلوا معه، وحددوا له يوم غد الخميس موعدًا لبدء التحقيقات ومتابعة القضية في الشؤون الصحية.
 
 جاء ذلك بعد تفاعل برنامج أخباركم على قناة المجد مساء أمس. وأكد "الحربي"، زوج المرأة المتوفاة، في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد: إن زوجتي دخلت مستشفى خاصًّا للمراجعة ومعرفة تاريخ الولادة، لكن تحوَّلت المأساة بعد عشرين يومًا بالضبط إلى وفاة.
 
 وروى "الحربي" تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت وفاة زوجته قائلاً: "دخلت إلى المستشفى الساعة الـ11:30 ظهرًا، وأخذوا إجراءات التنويم، وقالوا إن الجنين حركاته قلَّت؛ ولا بد من إخراجه، ويجب أن تُعطَى زوجتي طلقًا صناعيًا، أو يُجرى لها عملية قيصرية".
 
 وأضاف: من الساعة الـ12:30 ظهرًا إلى الـ 5 عصرًا والرحم مفتوح خمسة سنتيمترات، وأخذت الجرعة الأولى من الطلق الصناعي، ثم أخذت الجرعة الثانية الـ10:30، وقالت الطبيبة إن النتائج ستظهر بعد ست ساعات، وبعد 10 دقائق ولدت، وهذا يؤكد أن جرعة الطلق الصناعي كانت زائدة.
 
وتابع: بعدما ولدت خرج الجنين بدون نبض أو تنفس أو حركة؛ ودخل غرفة الإنعاش، والحمد لله هو الآن سليم.
 
 واستطرد: اكتشف الأطباء وهم يقومون بعملية الخياطة لزوجتي أن هناك نزيفًا، وانتهى الأمر بوفاتها. 
 

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