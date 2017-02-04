بسبب البرد.. الكويت تلغي طابور الصباح وتنظر تأجيل الدراسة

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن النائب بمجلس الأمة، نايف المرداس، أن وزير التربية والتعليم الكويتي الدكتور محمد الفارس أبلغه إلغاء طابور الصباح ليوم غد بسبب البرد الشديد.

وحسب الصحيفة، قال المرداس مغرداً عبر "تويتر": "للتو تم الاتصال بالأخ وزير التربية، والحديث حول تأجيل الدراسة لشدة البرد، وأبلغني بأنه سيتم إلغاء طابورالصباح ومراقبة الوضع غداً واتخاذ اللازم".

وتشهد منطقة الخليج العربي موجة صقيع وبرودة شديدة هذه الأيام.