بسبب "التفحيط" .. يسدّد 100 ألف درهم لفك حجز سيارته في دبي

كشفت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن سائقاً سدّد 100 ألف درهم لفك حجز سيارته، كما سدّد آخر 50 ألف درهم لفك حجز دراجته الترفيهية، بسبب المشاركة في السباقات على الطرق دون تصريح مسبق "التفحيط".

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، حجزت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي 1226 مركبة وفق المرسوم رقم 29 لسنة 2015 الصادر من حكومة دبي بشأن حجز المركبات، وقانون السير والمرور، خلال العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن نائب مدير الإدارة، العقيد جمال البناي؛ إن 281 مركبة حُجزت حضورياً في موقع المخالفة، فيما تمّ رصد 945 مركبة، ثم حُجزت لاحقاً، لافتاً إلى أن 31 مركبة شاركت في سباق دون تصريح مُسبق من الشرطة، و325 تمّت قيادتها بتهور، و24 تم حجزها نتيجة هروب سائقيها من رجال الشرطة.

فرقة الضبط المروري

قال البناي؛ إن هناك فرقة متخصّصة يُطلق عليها "الضبط المروري" تتولى متابعة المركبات المخالفة وفق المرسوم أو قانون السير، وتتولى حجزها حضورياً إذا أمكن ذلك، أو متابعتها غيابياً وضبطها في ظروف مناسبة لا تشكل أي خطورة على سائقيها أو غيرهم من مستخدمي الطريق.

وكشف أن سائقاً سدّد 100 ألف درهم لفك حجز سيارته، كما سدّد آخر 50 ألف درهم لفك حجز دراجته الترفيهية.

وحدّد المرسوم قيمة فك الحجز الإداري للمركبات بحد أقصى 100 ألف درهم، للمشاركة في السباقات على الطرق دون تصريح مسبق، و50 ألف درهم للدراجات النارية الترفيهية للسير على الطريق المرصوف.

وأضاف البناي؛ أن نحو 50 % من السائقين الذين حُجزت مركباتهم ودراجاتهم قدّموا اعتراضات على تصنيف مركباتهم وفق المخالفات المشدّدة، لافتاً إلى أن الاعتراضات تُحال إلى لجنة مختصّة تقيّم المخالفة وتحدّد ما إذا كانت خاضعةً للمرسوم أو يمكن إدراجها في قانون السير.

وشرح أن بعض السائقين يقرون بوجودهم في السباقات، دون المشاركة فيها، إذ يضبط فريق الضبط المروري جميع الموجودين، لافتاً إلى أنه تتم دراسة وتقييم الحالات واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.