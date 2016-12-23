بشعار "روح الاتحاد".. جماهير "العميد" تتخطى مليون مشجع

قادت فريقها لاستعادة صدارة دوري جميل

كسرت جماهير نادي الاتحاد رقم المليون مشجع داخل الملعب؛ حيث ساندت فريقها الكروي الأول خلال الموسمين الرياضيين الأخيرين 2015- 2016 حتى بات الفريق منافسًا على جميع الألقاب في الموسم الحالي.

وأكمل الحضور الجماهيري الاتحادي اليوم أمام الرائد المليون، بل تجاوزه؛ حيث ساند الفريق أكثر من 32 ألف متفرج في ملعب الجوهرة.

وكان لجماهير العميد الدور الكبير والفعال في حصد 6 نقاط حاسمة "دوريا" في آخر مباراتين أمام الفتح والرائد، بل باتت الرقم الصعب في الحضور ومن ثم جماهير الأهلي ثانيًا؛ فالهلال ثالثًا والنصر رابعًا.