النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بطلان سعوديان يتفوقان في أقوى سباقات السيارات في الشرق الأوسط

عبد العزيز بن تركي يحقق 24 ساعة بالتنافس مع 100 متسابق بدبي

حقق الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل المركز الثالث في سباق دبي 24 ساعة الذي اختتم مؤخراً بمشاركة أكثر من 100 متسابق ويعد من أقوى سباقات السيارات في الشرق الأوسط على متن السيارة "مرسيدس AMG GT3" ، التي تحمل الرقم 3، بعد أن حقق 575 لفة حول حلبة دبي أوتودروم بطول 5.4 كيلو متر.


وفي سياق متصل، حقق الأمير سعود بن تركي الفيصل المركز الأول على مستوى فئة "cup 991" والـ12 في الترتيب العام.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي إن مجريات السباق تؤثر بشكل مباشر على استراتيجيات الفرق والنتائج ، معرباً عن أمله في تحقيق المزيد من النجاح في الأعوام القادمة.


من جهته، أعرب الأمير سعود بن تركي عن سروره بما تحقق على مستوى الفئة "cup 991".


ولفت إلى أن استراتيجية الفريق هي استعادة لقب العام قبل الماضي وقد تم ذلك بفضل الله عز وجل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بطلان سعوديان يتفوقان في أقوى سباقات السيارات في الشرق الأوسط
سبق

حقق الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل المركز الثالث في سباق دبي 24 ساعة الذي اختتم مؤخراً بمشاركة أكثر من 100 متسابق ويعد من أقوى سباقات السيارات في الشرق الأوسط على متن السيارة "مرسيدس AMG GT3" ، التي تحمل الرقم 3، بعد أن حقق 575 لفة حول حلبة دبي أوتودروم بطول 5.4 كيلو متر.


وفي سياق متصل، حقق الأمير سعود بن تركي الفيصل المركز الأول على مستوى فئة "cup 991" والـ12 في الترتيب العام.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي إن مجريات السباق تؤثر بشكل مباشر على استراتيجيات الفرق والنتائج ، معرباً عن أمله في تحقيق المزيد من النجاح في الأعوام القادمة.


من جهته، أعرب الأمير سعود بن تركي عن سروره بما تحقق على مستوى الفئة "cup 991".


ولفت إلى أن استراتيجية الفريق هي استعادة لقب العام قبل الماضي وقد تم ذلك بفضل الله عز وجل.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
03:39 PM
عبد العزيز بن تركي يحقق 24 ساعة بالتنافس مع 100 متسابق بدبي

بطلان سعوديان يتفوقان في أقوى سباقات السيارات في الشرق الأوسط

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
8,004

حقق الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل المركز الثالث في سباق دبي 24 ساعة الذي اختتم مؤخراً بمشاركة أكثر من 100 متسابق ويعد من أقوى سباقات السيارات في الشرق الأوسط على متن السيارة "مرسيدس AMG GT3" ، التي تحمل الرقم 3، بعد أن حقق 575 لفة حول حلبة دبي أوتودروم بطول 5.4 كيلو متر.


وفي سياق متصل، حقق الأمير سعود بن تركي الفيصل المركز الأول على مستوى فئة "cup 991" والـ12 في الترتيب العام.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي إن مجريات السباق تؤثر بشكل مباشر على استراتيجيات الفرق والنتائج ، معرباً عن أمله في تحقيق المزيد من النجاح في الأعوام القادمة.


من جهته، أعرب الأمير سعود بن تركي عن سروره بما تحقق على مستوى الفئة "cup 991".


ولفت إلى أن استراتيجية الفريق هي استعادة لقب العام قبل الماضي وقد تم ذلك بفضل الله عز وجل.

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
653
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,237
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,885
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,261

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة