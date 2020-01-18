بطلان سعوديان يتفوقان في أقوى سباقات السيارات في الشرق الأوسط

عبد العزيز بن تركي يحقق 24 ساعة بالتنافس مع 100 متسابق بدبي

حقق الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل المركز الثالث في سباق دبي 24 ساعة الذي اختتم مؤخراً بمشاركة أكثر من 100 متسابق ويعد من أقوى سباقات السيارات في الشرق الأوسط على متن السيارة "مرسيدس AMG GT3" ، التي تحمل الرقم 3، بعد أن حقق 575 لفة حول حلبة دبي أوتودروم بطول 5.4 كيلو متر.



وفي سياق متصل، حقق الأمير سعود بن تركي الفيصل المركز الأول على مستوى فئة "cup 991" والـ12 في الترتيب العام.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي إن مجريات السباق تؤثر بشكل مباشر على استراتيجيات الفرق والنتائج ، معرباً عن أمله في تحقيق المزيد من النجاح في الأعوام القادمة.



من جهته، أعرب الأمير سعود بن تركي عن سروره بما تحقق على مستوى الفئة "cup 991".



ولفت إلى أن استراتيجية الفريق هي استعادة لقب العام قبل الماضي وقد تم ذلك بفضل الله عز وجل.