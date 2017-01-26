بعد الجلطة وقبل الإسعاف.. هكذا أنقذ معلمو معهد بالرياض طالباً

قدم والده الشكر لهم وقال: "أديتم رسالتكم الأبوية على أكمل وجه"

أنقذ معلمو المعهد العلمي الثانوي بالرياض بحي الملز، أحد الطلاب ؛ بعد تعرضه لجلطة في القلب قبل دخوله قاعة الاختبارات ، فيما قام المعلمون بإجراء الإسعافات الأولية للطالب قبل وصول سيارة الإسعاف.



وقال والد الطالب منصور علي الزهراني ، لـ"سبق" ، إنه تم نقل ابنه بواسطة سيارة الإسعاف ، والإسعافات الأولية التي قام بها المعلمون في المدرسة كان لها الأثر الإيجابي في إنقاذه بعد الله ، فهم قاموا بأداء رسالتهم الأبوية على أكمل وجه .



وأضاف: "أتقدم بالشكر الجزيل لمنسوبي المعهد على اهتمامهم البالغ والسريع بالطالب، وعلى رأسهم مدير المعهد ،مبارك الرشود، وتقديم الإسعافات الأولية والاتصال بالهلال الأحمر ونقله إلى مدينة الملك سعود الطبية واستمرارهم في البقاء بجواره والاطمئنان على صحته وتقديم كل الفحوصات من قبل طوارئ المستشفى من تخطيط وأشعة وتقديم كل ما يلزم له ، فيما أكد أن الطالب في حالة صحية مستقرة وبحالة جيدة، ولله الحمد".