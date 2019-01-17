بعد انتقاداته للاتحاد الأوروبي.. "ميركل" لـ"ترامب": مصيرنا في أيدينا

وصف حلف الناتو بأنه "تخطاه الزمن"

انتقدت المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل"، "دونالد ترامب" بعد إشادته بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، قائلة: "إن مصير الأوروبيين يبقى "في أيديهم"؛ وفقًا لما نشرته "سكاي نيوز".

وفي هذا السياق نقلت "فرانس برس" عن "ميركل" قولها: "أعتقد أن مصيرنا -نحن الأوروبيين- في أيدينا. أريد أن أواصل السعي حتى تعمل الدول الأعضاء الـ27 سوية نحو المستقبل.. لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين".

وكان الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" قد قال في مقابلة مع صحيفتَي "بيلد" الألمانية و"التايمز" البريطانية: إن حلف الناتو قد "تخطاه الزمن"، وانتقد سياسة المستشارة الألمانية لاستقبال المهاجرين، واصفًا إياها بأنها "كارثية".

فيما ردت المستشارة الألمانية بقولها: "مواقفي حول المسائل الأطلسية معروفة، والرئيس المنتخب عرض مرة أخرى مواقفه، وعندما يتسلم منصبه، وهذا ما لم يحصل بعد؛ سنعمل بشكل طبيعي مع الإدارة الأميركية الجديدة، وسنرى ما هي الاتفاقات التي سنتوصل إليها.