بعد تجريم "الصحة" الاعتداء على موظفيها.. تعرُّض طاقم صحي للضرب بـ"جازان"

عقب مشادة كلامية بسبب تعرُّض أحد أقارب المعتدين لحادث وتم إسعافه للمستشفى

بعد أيام من صدور قرار وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، رفع مستوى الاعتداء على العاملين الصحيين إلى مرتبة الجريمة الكبرى، تعرَّض طاقم طبي بمستشفى الملك فهد المركزي للاعتداء بالضرب من قِبل مجموعة من الشباب؛ وذلك بعد مشادة كلامية بسبب تعرُّض أحد أقاربهم لحادث مروري، وتم إسعافه للمستشفى.

وفي التفاصيل، فإن مجموعة من الشباب دخلوا قسم الطوارئ مع حالة تم إسعافها، بعد تعرُّضها لحادث مروري، وبعد مشادة بينهم وبين الكادر الصحي المعالِج للحالة تم الاعتداء عليهم بالضرب؛ ما اضطر إدارة المستشفى إلى تقديم بلاغ رسمي للجهات الأمنية التي حضرت للموقع، وتم إيقاف المعتدين رهن التحقيق لحين تحويل القضية للجهات ذات الاختصاص.

من جانبه، أكد الحادثة متحدث صحة جازان نبيل غاوي، وأنه تم تطبيق الإجراءات المتبعة، والإحالة لجهة الاختصاص لتطبيق الأنظمة.



وكان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، قد أعلن منذ أيام عدة توصية، رفعتها المبادرة الوطنية للوقاية من السلوك العدواني داخل المنشآت الصحية، وأعدتها الإدارة العامة للأمن والسلامة بوزارة الصحة، ثم عُرضت على المجلس الصحي السعودي الذي يترأسه وزير الصحة، وتمت الموافقة عليه.