النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"سبق" تتجوَّل داخل "المسورة" وترصد حالة الرضا بين المواطنين

شاهد.. "العوامية" تستعيد هدوءها.. ورجال الأمن يسيطرون على أوكار الإرهابيين ومروِّجي المخدرات والأسلحة

بعد تحذيرات التمور الملوثة ..لجنة من وزارة "البلدية" تقف على 3 مختبرات للأغذية

جاءت بتوجية الوزير.. والعامر: ما يتم إتلافه من المعروض لا يزيد عن نسبة 0,03%

تجاوب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ مع ما طرحته وسائل الإعلام ومنها "سبق" من تحذيرات من التمور الملوثة التي قد تصل لأسواق التمور بالمملكة ومنها القصيم وخاصة بعد ضبط تمور ملوثة بالمبيدات وهو الموضوع الذي تناولته شبكات التواصل الإجتماعي وطالب روادها بمراقبة المنتج حيث وجه الوزير وفدا برئاسة مدير عام المختبرات بالوزارة الدكتور عبدالكريم الجبير بالوقوف ميدانياً على مختبر الغذاء ببريدة وعنيزة والرس تزامناً مع انطلاق مهرجانات التمور بالمنطقة.

وزار الوفد مدينة التمور ببريدة حيث التقى بوكيل الأمين للشؤون الفنية وتم تقديم نبذة مختصرة عن مهرجان التمور ببريدة والقيام بجولة سريعة على مركز النخلة وساحات عرض التمور كما قام الوفد بزيارات ممالثة بمختبر سلامة الأغذية ببلدية عنيزة وتم إطلاعهم على دور المختبر في فحص وتنظيم التمور وتنظيم عمليات البيع والشراء بمهرجان تمور عنيزة.

واجتمع وفد وزارة الشؤون البلدية والقروية مع أمين القصيم المهندس محمد المجلي يوم أمس بمقر أمانة القصيم ببريدة برئاسة الدكتور عبدالكريم الجبير مدير عام المختبرات بالوزارة واطلع على مختبرات سلامة الأغذية في منطقة القصيم تزامناً مع مهرجانات التمور بالقصيم وزار مختبرات الأمانة ومختبر بلدية عنيزة والرس واطلع على عمليات الفحص الإعتيادية لما يتم عرضه في تلك الأسواق والمهرجانات من تمور للحفاظ على صحة المستهلك وسلامة الأغذية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بالإنابة الدكتور صالح العامر قائلا: تم الوقوف ومراجعة آلية التنفيذ التي تتم وفق الطرق العلمية حيث تقوم المختبرات بأخذ عينات عشوائية من ساحات أسواق التمور والأسواق ذات العلاقة الأخرى ويتم فحصها سريعا واتلاف المتلوث من متبقيات المبيدات بالإضافة إلى متابعة المزارع وفق آلية بين الأمانة والزراعة.

وتابع العامر: أن ما يتم إتلافه من المعروض لا يزيد عن نسبة0,03% و 0و1% وأن الزيارة تأتي تثمينا لهذا الدور الكبير الذي تقوم به الأمانة ومختبراتها بتوجيه وزير البلديات الإدارة العامة للمختبرات بالوزارة بزيارة مختبرات أمانة القصيم الثلاثة للإطمئنان على سير الأعمال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد تحذيرات التمور الملوثة ..لجنة من وزارة "البلدية" تقف على 3 مختبرات للأغذية
سبق

تجاوب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ مع ما طرحته وسائل الإعلام ومنها "سبق" من تحذيرات من التمور الملوثة التي قد تصل لأسواق التمور بالمملكة ومنها القصيم وخاصة بعد ضبط تمور ملوثة بالمبيدات وهو الموضوع الذي تناولته شبكات التواصل الإجتماعي وطالب روادها بمراقبة المنتج حيث وجه الوزير وفدا برئاسة مدير عام المختبرات بالوزارة الدكتور عبدالكريم الجبير بالوقوف ميدانياً على مختبر الغذاء ببريدة وعنيزة والرس تزامناً مع انطلاق مهرجانات التمور بالمنطقة.

وزار الوفد مدينة التمور ببريدة حيث التقى بوكيل الأمين للشؤون الفنية وتم تقديم نبذة مختصرة عن مهرجان التمور ببريدة والقيام بجولة سريعة على مركز النخلة وساحات عرض التمور كما قام الوفد بزيارات ممالثة بمختبر سلامة الأغذية ببلدية عنيزة وتم إطلاعهم على دور المختبر في فحص وتنظيم التمور وتنظيم عمليات البيع والشراء بمهرجان تمور عنيزة.

واجتمع وفد وزارة الشؤون البلدية والقروية مع أمين القصيم المهندس محمد المجلي يوم أمس بمقر أمانة القصيم ببريدة برئاسة الدكتور عبدالكريم الجبير مدير عام المختبرات بالوزارة واطلع على مختبرات سلامة الأغذية في منطقة القصيم تزامناً مع مهرجانات التمور بالقصيم وزار مختبرات الأمانة ومختبر بلدية عنيزة والرس واطلع على عمليات الفحص الإعتيادية لما يتم عرضه في تلك الأسواق والمهرجانات من تمور للحفاظ على صحة المستهلك وسلامة الأغذية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بالإنابة الدكتور صالح العامر قائلا: تم الوقوف ومراجعة آلية التنفيذ التي تتم وفق الطرق العلمية حيث تقوم المختبرات بأخذ عينات عشوائية من ساحات أسواق التمور والأسواق ذات العلاقة الأخرى ويتم فحصها سريعا واتلاف المتلوث من متبقيات المبيدات بالإضافة إلى متابعة المزارع وفق آلية بين الأمانة والزراعة.

وتابع العامر: أن ما يتم إتلافه من المعروض لا يزيد عن نسبة0,03% و 0و1% وأن الزيارة تأتي تثمينا لهذا الدور الكبير الذي تقوم به الأمانة ومختبراتها بتوجيه وزير البلديات الإدارة العامة للمختبرات بالوزارة بزيارة مختبرات أمانة القصيم الثلاثة للإطمئنان على سير الأعمال.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
03:13 PM

بعد تحذيرات التمور الملوثة ..لجنة من وزارة "البلدية" تقف على 3 مختبرات للأغذية

جاءت بتوجية الوزير.. والعامر: ما يتم إتلافه من المعروض لا يزيد عن نسبة 0,03%

A A A
بدر العتيبي - القصيم
14
8,433

تجاوب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ مع ما طرحته وسائل الإعلام ومنها "سبق" من تحذيرات من التمور الملوثة التي قد تصل لأسواق التمور بالمملكة ومنها القصيم وخاصة بعد ضبط تمور ملوثة بالمبيدات وهو الموضوع الذي تناولته شبكات التواصل الإجتماعي وطالب روادها بمراقبة المنتج حيث وجه الوزير وفدا برئاسة مدير عام المختبرات بالوزارة الدكتور عبدالكريم الجبير بالوقوف ميدانياً على مختبر الغذاء ببريدة وعنيزة والرس تزامناً مع انطلاق مهرجانات التمور بالمنطقة.

وزار الوفد مدينة التمور ببريدة حيث التقى بوكيل الأمين للشؤون الفنية وتم تقديم نبذة مختصرة عن مهرجان التمور ببريدة والقيام بجولة سريعة على مركز النخلة وساحات عرض التمور كما قام الوفد بزيارات ممالثة بمختبر سلامة الأغذية ببلدية عنيزة وتم إطلاعهم على دور المختبر في فحص وتنظيم التمور وتنظيم عمليات البيع والشراء بمهرجان تمور عنيزة.

واجتمع وفد وزارة الشؤون البلدية والقروية مع أمين القصيم المهندس محمد المجلي يوم أمس بمقر أمانة القصيم ببريدة برئاسة الدكتور عبدالكريم الجبير مدير عام المختبرات بالوزارة واطلع على مختبرات سلامة الأغذية في منطقة القصيم تزامناً مع مهرجانات التمور بالقصيم وزار مختبرات الأمانة ومختبر بلدية عنيزة والرس واطلع على عمليات الفحص الإعتيادية لما يتم عرضه في تلك الأسواق والمهرجانات من تمور للحفاظ على صحة المستهلك وسلامة الأغذية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بالإنابة الدكتور صالح العامر قائلا: تم الوقوف ومراجعة آلية التنفيذ التي تتم وفق الطرق العلمية حيث تقوم المختبرات بأخذ عينات عشوائية من ساحات أسواق التمور والأسواق ذات العلاقة الأخرى ويتم فحصها سريعا واتلاف المتلوث من متبقيات المبيدات بالإضافة إلى متابعة المزارع وفق آلية بين الأمانة والزراعة.

وتابع العامر: أن ما يتم إتلافه من المعروض لا يزيد عن نسبة0,03% و 0و1% وأن الزيارة تأتي تثمينا لهذا الدور الكبير الذي تقوم به الأمانة ومختبراتها بتوجيه وزير البلديات الإدارة العامة للمختبرات بالوزارة بزيارة مختبرات أمانة القصيم الثلاثة للإطمئنان على سير الأعمال.

شارك برأيك
2
17

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
28,328
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
23,329
54 مليار ..

54 مليار ..

27 يوليو
24,338
26 مليار

26 مليار

25 يوليو
19,819

الفعاليات

جارية
01
أغسطس

مهرجان الورد والفاكهة

تنتهي 18 أغسطس
جارية
02
أغسطس

دراجون أكروبات

تنتهي 30 أغسطس
جارية
03
أغسطس

ملتقى الحرف والصناعات اليدوية الاول

تنتهي 15 أغسطس

كاريكاتير

وللراتب عتاب.. بعد طول غياب

المقالات

البنات وسناب شات

البنات وسناب شات

حمد مشخص
أرنب بخمسين ألفًا..!!

أرنب بخمسين ألفًا..!!

محمد الصيـعري
قطر كذبت الكذبة وصدَّقتها!

قطر كذبت الكذبة وصدَّقتها!

نايف معلا
هل العقار في ركود أم انهيار؟

هل العقار في ركود أم انهيار؟

إبراهيم باداود
فواتير الخدمات.. هل يتم التلاعب بها؟

فواتير الخدمات.. هل يتم التلاعب بها؟

عبدالرحمن المرشد
ضرب اقتصاد الوطن في مهرجان للتمور!

ضرب اقتصاد الوطن في مهرجان للتمور!

محمد الغامدي
هل غرست شجرة في حياتك؟

هل غرست شجرة في حياتك؟

خالد الشبانة
المراكز والأندية الرياضية النسائية.. الانتقال من الخفاء إلى العلن

المراكز والأندية الرياضية النسائية.. الانتقال من الخفاء إلى العلن

حواء القرني
تقارير الجهات الحكومية إلى مجلس الشورى في ظل الرؤية

تقارير الجهات الحكومية إلى مجلس الشورى في ظل الرؤية

أ. د. جبريل العريشي
طريق الباحة يا معالي الوزير!

طريق الباحة يا معالي الوزير!

صالح مطر الغامدي
الأم محبوبة.. والأب مهضوم الحقوق..!!

الأم محبوبة.. والأب مهضوم الحقوق..!!

محمد الصيـعري
"موهبة الخط".. يا معالي وزير التعليم؟!!

"موهبة الخط".. يا معالي وزير التعليم؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟
بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة