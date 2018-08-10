بعد تحذيرات التمور الملوثة ..لجنة من وزارة "البلدية" تقف على 3 مختبرات للأغذية

جاءت بتوجية الوزير.. والعامر: ما يتم إتلافه من المعروض لا يزيد عن نسبة 0,03%

تجاوب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ مع ما طرحته وسائل الإعلام ومنها "سبق" من تحذيرات من التمور الملوثة التي قد تصل لأسواق التمور بالمملكة ومنها القصيم وخاصة بعد ضبط تمور ملوثة بالمبيدات وهو الموضوع الذي تناولته شبكات التواصل الإجتماعي وطالب روادها بمراقبة المنتج حيث وجه الوزير وفدا برئاسة مدير عام المختبرات بالوزارة الدكتور عبدالكريم الجبير بالوقوف ميدانياً على مختبر الغذاء ببريدة وعنيزة والرس تزامناً مع انطلاق مهرجانات التمور بالمنطقة.

وزار الوفد مدينة التمور ببريدة حيث التقى بوكيل الأمين للشؤون الفنية وتم تقديم نبذة مختصرة عن مهرجان التمور ببريدة والقيام بجولة سريعة على مركز النخلة وساحات عرض التمور كما قام الوفد بزيارات ممالثة بمختبر سلامة الأغذية ببلدية عنيزة وتم إطلاعهم على دور المختبر في فحص وتنظيم التمور وتنظيم عمليات البيع والشراء بمهرجان تمور عنيزة.

واجتمع وفد وزارة الشؤون البلدية والقروية مع أمين القصيم المهندس محمد المجلي يوم أمس بمقر أمانة القصيم ببريدة برئاسة الدكتور عبدالكريم الجبير مدير عام المختبرات بالوزارة واطلع على مختبرات سلامة الأغذية في منطقة القصيم تزامناً مع مهرجانات التمور بالقصيم وزار مختبرات الأمانة ومختبر بلدية عنيزة والرس واطلع على عمليات الفحص الإعتيادية لما يتم عرضه في تلك الأسواق والمهرجانات من تمور للحفاظ على صحة المستهلك وسلامة الأغذية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بالإنابة الدكتور صالح العامر قائلا: تم الوقوف ومراجعة آلية التنفيذ التي تتم وفق الطرق العلمية حيث تقوم المختبرات بأخذ عينات عشوائية من ساحات أسواق التمور والأسواق ذات العلاقة الأخرى ويتم فحصها سريعا واتلاف المتلوث من متبقيات المبيدات بالإضافة إلى متابعة المزارع وفق آلية بين الأمانة والزراعة.

وتابع العامر: أن ما يتم إتلافه من المعروض لا يزيد عن نسبة0,03% و 0و1% وأن الزيارة تأتي تثمينا لهذا الدور الكبير الذي تقوم به الأمانة ومختبراتها بتوجيه وزير البلديات الإدارة العامة للمختبرات بالوزارة بزيارة مختبرات أمانة القصيم الثلاثة للإطمئنان على سير الأعمال.