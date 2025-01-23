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بعد المقاطع  المتداولة.. شرطة جدة تضبط "المقيم" مبتز الفتيات

كان يصور معهم بطريقة مخلة وفيديوهات منتشرة في هاشتاق ابتزاز

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي  بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة رصدت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها شاب يقوم بالتصوير مع فتيات في أوضاع تنافي تعاليم الدين الإسلامي ، وتم تشكيل فريق عمل  لكشف هوية الجاني وخلال فترة وجيزة تمكن البحث الجنائي  بمركز شرطة الشمالية  من ضبط المتهم واتضح أنه مقيم من جنسية عربية تم التحفظ عليه وسيتم إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

 

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت صورا ومقاطع فيديو للمتهم في هاتشاق شهد مشاركات عدة قبل أيام قليلة.

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بعد المقاطع  المتداولة.. شرطة جدة تضبط "المقيم" مبتز الفتيات
سبق

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي  بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة رصدت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها شاب يقوم بالتصوير مع فتيات في أوضاع تنافي تعاليم الدين الإسلامي ، وتم تشكيل فريق عمل  لكشف هوية الجاني وخلال فترة وجيزة تمكن البحث الجنائي  بمركز شرطة الشمالية  من ضبط المتهم واتضح أنه مقيم من جنسية عربية تم التحفظ عليه وسيتم إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

 

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت صورا ومقاطع فيديو للمتهم في هاتشاق شهد مشاركات عدة قبل أيام قليلة.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
02:10 PM
اخر تعديل
23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
08:33 AM
كان يصور معهم بطريقة مخلة وفيديوهات منتشرة في هاشتاق ابتزاز

بعد المقاطع  المتداولة.. شرطة جدة تضبط "المقيم" مبتز الفتيات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
79
96,104

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي  بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة رصدت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها شاب يقوم بالتصوير مع فتيات في أوضاع تنافي تعاليم الدين الإسلامي ، وتم تشكيل فريق عمل  لكشف هوية الجاني وخلال فترة وجيزة تمكن البحث الجنائي  بمركز شرطة الشمالية  من ضبط المتهم واتضح أنه مقيم من جنسية عربية تم التحفظ عليه وسيتم إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

 

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت صورا ومقاطع فيديو للمتهم في هاتشاق شهد مشاركات عدة قبل أيام قليلة.

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كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

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