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بعد ترميمه.. افتتاح مسجد "الجو" التاريخي في بلدة "رغبة" بثادق

يُعتبر شاهداً على حقبة مهمة وبداية الدعوة الإصلاحية للشيخ محمد بن عبدالوهاب

افتُتح السبت الماضي مسجد "الجو" التاريخي، الواقع في بلدة "رغبة" التابعة لمحافظة "ثادق"؛ وذلك بعد ترميمه وإعادة تأهيله على نفقة الشيخ عبدالرحمن بن علي الجريسي، وبإشراف مباشر من الهيئة العامة للسياحة والآثار.

 

ويُعد مسجد "الجو" في "رغبة" من المعالم البارزة في المحافظة؛ حيث يُعتبر شاهداً على حقبة تاريخية مهمة، وهي بداية الدعوة الإصلاحية للشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ حيث بنى المسجد آنذاك أميرُ البلدة خالد بن علي بن محمد بن جريس الجريسي في مطلع القرن الثالث عشر الهجري، واستمر صامداً أكثر من قرنين ونصف، قبل أن يعيد الشيخ عبدالرحمن الجريسي ترميمه بتكلفة بلغت مليوناً ونصف مليون ريال، مع المحافظة على هوية المسجد المستمدة من البناء الطيني.

 

وقد رعى حفل الافتتاح الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الناصر المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، الذي أشاد في حديثه باهتمام المملكة البالغ بالمساجد وعمارتها؛ ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية؛ منوهاً في الوقت ذاته بجهود رجال الأعمال من أمثال الشيخ عبدالرحمن الجريسي وإسهاماتهم في بناء المساجد وفي الأعمال الخيرية والوطنية بعامة.

 

حضر حفل الافتتاح الشيخ عبدالرحمن بن علي الجريسي، وابنه الدكتور خالد الجريسي، وفضيلة الشيخ أ.د سعد بن عبدالله الحميد، والمهندس عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس إدارة صحيفة "سبق"، ورئيس مركز بلدة "رغبة" عبدالرحمن الحايك، وعدد من أعيان البلدة وجمع من المدعوين.

 

وقد تزامن مع حفل الافتتاح تكريمُ منسوبي مدارس التحفيظ وحلقاته ببلدة رغبة؛ حيث تم تكريم مشرفي الحلقات والمعلمين فيها، إضافة إلى ٣٠ طالباً، كما تم تكريم مديرة دار الاهتداء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم وخمس من المعلمات فيها، إضافة إلى ٩١ طالبة ثم تَجَوّل الحضور في المنطقة المجاورة للمسجد، والتي ضمت بيت عائلة الجريسي، ومشروع السقيا، ومحطة لتحلية المياه، إضافة إلى مزرعة "صنع الجريسي" التي أوقفها الشيخ عبدالرحمن الجريسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد ترميمه.. افتتاح مسجد "الجو" التاريخي في بلدة "رغبة" بثادق
سبق

افتُتح السبت الماضي مسجد "الجو" التاريخي، الواقع في بلدة "رغبة" التابعة لمحافظة "ثادق"؛ وذلك بعد ترميمه وإعادة تأهيله على نفقة الشيخ عبدالرحمن بن علي الجريسي، وبإشراف مباشر من الهيئة العامة للسياحة والآثار.

 

ويُعد مسجد "الجو" في "رغبة" من المعالم البارزة في المحافظة؛ حيث يُعتبر شاهداً على حقبة تاريخية مهمة، وهي بداية الدعوة الإصلاحية للشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ حيث بنى المسجد آنذاك أميرُ البلدة خالد بن علي بن محمد بن جريس الجريسي في مطلع القرن الثالث عشر الهجري، واستمر صامداً أكثر من قرنين ونصف، قبل أن يعيد الشيخ عبدالرحمن الجريسي ترميمه بتكلفة بلغت مليوناً ونصف مليون ريال، مع المحافظة على هوية المسجد المستمدة من البناء الطيني.

 

وقد رعى حفل الافتتاح الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الناصر المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، الذي أشاد في حديثه باهتمام المملكة البالغ بالمساجد وعمارتها؛ ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية؛ منوهاً في الوقت ذاته بجهود رجال الأعمال من أمثال الشيخ عبدالرحمن الجريسي وإسهاماتهم في بناء المساجد وفي الأعمال الخيرية والوطنية بعامة.

 

حضر حفل الافتتاح الشيخ عبدالرحمن بن علي الجريسي، وابنه الدكتور خالد الجريسي، وفضيلة الشيخ أ.د سعد بن عبدالله الحميد، والمهندس عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس إدارة صحيفة "سبق"، ورئيس مركز بلدة "رغبة" عبدالرحمن الحايك، وعدد من أعيان البلدة وجمع من المدعوين.

 

وقد تزامن مع حفل الافتتاح تكريمُ منسوبي مدارس التحفيظ وحلقاته ببلدة رغبة؛ حيث تم تكريم مشرفي الحلقات والمعلمين فيها، إضافة إلى ٣٠ طالباً، كما تم تكريم مديرة دار الاهتداء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم وخمس من المعلمات فيها، إضافة إلى ٩١ طالبة ثم تَجَوّل الحضور في المنطقة المجاورة للمسجد، والتي ضمت بيت عائلة الجريسي، ومشروع السقيا، ومحطة لتحلية المياه، إضافة إلى مزرعة "صنع الجريسي" التي أوقفها الشيخ عبدالرحمن الجريسي.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
10:53 AM
اخر تعديل
08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
09:38 AM
يُعتبر شاهداً على حقبة مهمة وبداية الدعوة الإصلاحية للشيخ محمد بن عبدالوهاب

بعد ترميمه.. افتتاح مسجد "الجو" التاريخي في بلدة "رغبة" بثادق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتُتح السبت الماضي مسجد "الجو" التاريخي، الواقع في بلدة "رغبة" التابعة لمحافظة "ثادق"؛ وذلك بعد ترميمه وإعادة تأهيله على نفقة الشيخ عبدالرحمن بن علي الجريسي، وبإشراف مباشر من الهيئة العامة للسياحة والآثار.

 

ويُعد مسجد "الجو" في "رغبة" من المعالم البارزة في المحافظة؛ حيث يُعتبر شاهداً على حقبة تاريخية مهمة، وهي بداية الدعوة الإصلاحية للشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ حيث بنى المسجد آنذاك أميرُ البلدة خالد بن علي بن محمد بن جريس الجريسي في مطلع القرن الثالث عشر الهجري، واستمر صامداً أكثر من قرنين ونصف، قبل أن يعيد الشيخ عبدالرحمن الجريسي ترميمه بتكلفة بلغت مليوناً ونصف مليون ريال، مع المحافظة على هوية المسجد المستمدة من البناء الطيني.

 

وقد رعى حفل الافتتاح الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الناصر المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، الذي أشاد في حديثه باهتمام المملكة البالغ بالمساجد وعمارتها؛ ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية؛ منوهاً في الوقت ذاته بجهود رجال الأعمال من أمثال الشيخ عبدالرحمن الجريسي وإسهاماتهم في بناء المساجد وفي الأعمال الخيرية والوطنية بعامة.

 

حضر حفل الافتتاح الشيخ عبدالرحمن بن علي الجريسي، وابنه الدكتور خالد الجريسي، وفضيلة الشيخ أ.د سعد بن عبدالله الحميد، والمهندس عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس إدارة صحيفة "سبق"، ورئيس مركز بلدة "رغبة" عبدالرحمن الحايك، وعدد من أعيان البلدة وجمع من المدعوين.

 

وقد تزامن مع حفل الافتتاح تكريمُ منسوبي مدارس التحفيظ وحلقاته ببلدة رغبة؛ حيث تم تكريم مشرفي الحلقات والمعلمين فيها، إضافة إلى ٣٠ طالباً، كما تم تكريم مديرة دار الاهتداء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم وخمس من المعلمات فيها، إضافة إلى ٩١ طالبة ثم تَجَوّل الحضور في المنطقة المجاورة للمسجد، والتي ضمت بيت عائلة الجريسي، ومشروع السقيا، ومحطة لتحلية المياه، إضافة إلى مزرعة "صنع الجريسي" التي أوقفها الشيخ عبدالرحمن الجريسي.

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