بعد تسمم 20 شخصاً.. إغلاق مطعم شهير بجازان

بتوجيه وزير البلدية.. والواقعة هي الثانية خلال شهر

وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية بإغلاق مطعم شهير وسط مدينة جازان لمدة شهر، وذلك بعد حادثة تسمم حدثت في المطعم، ويأتي ذلك للمرة الثانية التي يوجّه بها الوزير في إغلاق مطعم بجازان خلال هذا الشهر.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن إدارة صحة البيئة ببلدية جازان تلقت بلاغاً من 20 مواطناً أفادوا بتسمّمهم بعد تناولهم وجبة من المطعم، وبعد مباشرة الموقع وأخذ عينات تم تشكيل لجنة مشكّلة من قبل البلدية وهيئة الغذاء والدواء والجهات الأمنية، وتم رفع المحضر لوزير الشؤون البلدية والقروية، الذي أمر بإغلاق المطعم لمدة شهر.