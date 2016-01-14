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بعد تغريدة "الأدغال" وشكوى "قرطبة الرياض".. STC"": ننتظر موافقة الأمانة

قالت تجاوباً مع "سبق": لبينا رغبة الأهالى بشأن برج متحرك ونتابع لإنشاء آخر ثابت

قال مدير عام الشؤون الإعلامية بالاتصالات السعودية بالنيابة ،المهندس حسين بن عبدالهادي اليامي، إن الشكوى من تغطية حي قرطبة بالرياض، تعود إلى أن الحي كان مغطى بعربة متنقلة لخدمة السكان بشكل مؤقت، وبسبب تقديم شكوى من بعض أهالي الحي على تواجد البرج المتحرك ومصدر شكواهم الأصوات التي تصدرها العربة المتنقلة للبرج، قامت الاتصالات السعودية بالاستجابة لرغبة الأهالي أصحاب الشكوى.

 

وأوضح ،تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان :"حي قرطبة يشكو غياب "أثير" stc.. وعضو شورى: لسنا في أدغال إفريقيا!" ، قائلاً: "بدأت الشركة من ضمن حرصها على توفير أفضل تغطية للحي، بمتابعة طلبها لأمانة مدينة الرياض والإجراءات المتعلقة بإنشاء برج ثابت لخدمة الحي، وبطبيعة الحال إجراءات الطلب والموافقات الخاصة به تستغرق وقتا، ونحن حريصون بالشركة على متابعة الإجراءات، والتنفيذ الفوري متى ما وصلتنا الموافقات النهائية لبناء البرج وخدمة سكان حي قرطبة المتضررين من ضعف التغطية.

 

واختتم "اليامي" مؤكداً حرص الشركة على تقبل ملاحظات وانتقادات العملاء الكرام، رغم أن الأمر في مثل هذه الحالة خارج قدرة الاتصالات السعودية ويتبع للإجراءات النظامية المتعلقة بهذا الشأن، آملاً تفهم العملاء حرص الشركة على توفير الخدمات لهم.

 

يشار إلى أن سكان حي قرطبة شمال الرياض قد شكوا من ضعف الاتصال الصادر من شبكة stc منذ أكثر من أسبوعين، وعدم وجود تغطية للشبكة، مشيرين إلى فشل المحاولات الجارية بينهم وبين الشركة، خصوصاً أن الأخيرة أكدت أن العمل جار على المعالجة.

 

فيما أبدى عضو الشورى ،الدكتور عبدالله الفوزان، تذمره من ضعف الشبكة قائلاً في تغريدة: "يا شركة الاتصالات السعودية والله لو كنا في أدغال إفريقيا لوجدنا من يسمع شكوانا، أسبوعان ونحن نستجديكم لانقطاع الاتصال في حي قرطبة ولا مجيب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تغريدة "الأدغال" وشكوى "قرطبة الرياض".. STC"": ننتظر موافقة الأمانة
سبق

قال مدير عام الشؤون الإعلامية بالاتصالات السعودية بالنيابة ،المهندس حسين بن عبدالهادي اليامي، إن الشكوى من تغطية حي قرطبة بالرياض، تعود إلى أن الحي كان مغطى بعربة متنقلة لخدمة السكان بشكل مؤقت، وبسبب تقديم شكوى من بعض أهالي الحي على تواجد البرج المتحرك ومصدر شكواهم الأصوات التي تصدرها العربة المتنقلة للبرج، قامت الاتصالات السعودية بالاستجابة لرغبة الأهالي أصحاب الشكوى.

 

وأوضح ،تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان :"حي قرطبة يشكو غياب "أثير" stc.. وعضو شورى: لسنا في أدغال إفريقيا!" ، قائلاً: "بدأت الشركة من ضمن حرصها على توفير أفضل تغطية للحي، بمتابعة طلبها لأمانة مدينة الرياض والإجراءات المتعلقة بإنشاء برج ثابت لخدمة الحي، وبطبيعة الحال إجراءات الطلب والموافقات الخاصة به تستغرق وقتا، ونحن حريصون بالشركة على متابعة الإجراءات، والتنفيذ الفوري متى ما وصلتنا الموافقات النهائية لبناء البرج وخدمة سكان حي قرطبة المتضررين من ضعف التغطية.

 

واختتم "اليامي" مؤكداً حرص الشركة على تقبل ملاحظات وانتقادات العملاء الكرام، رغم أن الأمر في مثل هذه الحالة خارج قدرة الاتصالات السعودية ويتبع للإجراءات النظامية المتعلقة بهذا الشأن، آملاً تفهم العملاء حرص الشركة على توفير الخدمات لهم.

 

يشار إلى أن سكان حي قرطبة شمال الرياض قد شكوا من ضعف الاتصال الصادر من شبكة stc منذ أكثر من أسبوعين، وعدم وجود تغطية للشبكة، مشيرين إلى فشل المحاولات الجارية بينهم وبين الشركة، خصوصاً أن الأخيرة أكدت أن العمل جار على المعالجة.

 

فيما أبدى عضو الشورى ،الدكتور عبدالله الفوزان، تذمره من ضعف الشبكة قائلاً في تغريدة: "يا شركة الاتصالات السعودية والله لو كنا في أدغال إفريقيا لوجدنا من يسمع شكوانا، أسبوعان ونحن نستجديكم لانقطاع الاتصال في حي قرطبة ولا مجيب".

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
03:31 PM
قالت تجاوباً مع "سبق": لبينا رغبة الأهالى بشأن برج متحرك ونتابع لإنشاء آخر ثابت

بعد تغريدة "الأدغال" وشكوى "قرطبة الرياض".. STC"": ننتظر موافقة الأمانة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مدير عام الشؤون الإعلامية بالاتصالات السعودية بالنيابة ،المهندس حسين بن عبدالهادي اليامي، إن الشكوى من تغطية حي قرطبة بالرياض، تعود إلى أن الحي كان مغطى بعربة متنقلة لخدمة السكان بشكل مؤقت، وبسبب تقديم شكوى من بعض أهالي الحي على تواجد البرج المتحرك ومصدر شكواهم الأصوات التي تصدرها العربة المتنقلة للبرج، قامت الاتصالات السعودية بالاستجابة لرغبة الأهالي أصحاب الشكوى.

 

وأوضح ،تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان :"حي قرطبة يشكو غياب "أثير" stc.. وعضو شورى: لسنا في أدغال إفريقيا!" ، قائلاً: "بدأت الشركة من ضمن حرصها على توفير أفضل تغطية للحي، بمتابعة طلبها لأمانة مدينة الرياض والإجراءات المتعلقة بإنشاء برج ثابت لخدمة الحي، وبطبيعة الحال إجراءات الطلب والموافقات الخاصة به تستغرق وقتا، ونحن حريصون بالشركة على متابعة الإجراءات، والتنفيذ الفوري متى ما وصلتنا الموافقات النهائية لبناء البرج وخدمة سكان حي قرطبة المتضررين من ضعف التغطية.

 

واختتم "اليامي" مؤكداً حرص الشركة على تقبل ملاحظات وانتقادات العملاء الكرام، رغم أن الأمر في مثل هذه الحالة خارج قدرة الاتصالات السعودية ويتبع للإجراءات النظامية المتعلقة بهذا الشأن، آملاً تفهم العملاء حرص الشركة على توفير الخدمات لهم.

 

يشار إلى أن سكان حي قرطبة شمال الرياض قد شكوا من ضعف الاتصال الصادر من شبكة stc منذ أكثر من أسبوعين، وعدم وجود تغطية للشبكة، مشيرين إلى فشل المحاولات الجارية بينهم وبين الشركة، خصوصاً أن الأخيرة أكدت أن العمل جار على المعالجة.

 

فيما أبدى عضو الشورى ،الدكتور عبدالله الفوزان، تذمره من ضعف الشبكة قائلاً في تغريدة: "يا شركة الاتصالات السعودية والله لو كنا في أدغال إفريقيا لوجدنا من يسمع شكوانا، أسبوعان ونحن نستجديكم لانقطاع الاتصال في حي قرطبة ولا مجيب".

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