بعد ثنائية في مرمى العنابي رددت الجماهير.. هلالي في الصدارة وكل الأندية بعده

في شوط المدربين حضر (دياز) وأكمل العقد خربين والشلهوب

حافظ الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على صدارة دور جميل بعد أن كسب نظيره الفيصلي 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة , في افتتاح الجولة 18 من دوري جميل.

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 44 نقطة, فيما بقي الفيصلي على رصيده 17 نقطة في المركز الـ11.

الشوط الأول

رغم السيطرة الهلالية في هذا الشوط والتي تجاوزت الـ75% إلا أن تماسك دفاع الفيصلي كان في الموعد.

كانت محاولة لاعب عنابي سدير لويس جوستافو عند الدقيقة الخامسة هي الأخطر بعد أن تجاوز محمد الجحفلي والشهراني إلا أن كرته ضلت طريق المرمى إلى خارج الملعب, كما هي كرة لاعب الهلال محمد البريك عند الدقيقة 15.

عند الدقيقة 42 كاد جوستافو أن يأتي بالخبر السعيد لأبناء حرمه حينما انطلق بكرة من منتصف الملعب ليتوغل داخل الصندوق الأزرق ويسدد كرة تصدى لها عبدالله المعيوف ببراعة.

الشوط الثاني

ظهر الهلال في شوط المدربين, بل واستحوذ على كل شيء داخل المستطيل الأخضر حتى سيطر على ما نسبته 88% واستطاع الأرجنتيني رامون دياز التفوق على الكرواتي إيكوفيتش من خلال التغييرات الإيجابية في صفوف الفريقين.

تسارع رتم الفريق الأزرق بعد دخول السوري عمر خربين والخبير ( المخضرم) محمد الشلهوب ونشط سالم الدوسري وسلمان الفرج ( العائد من فترة الإيقاف) في إمداد خط المقدمة بالكرات البينية, وبالفعل حضر هدف ( الفرج ) الأول عند الدقيقة 51 عن طريق الفرج بعدما أرسل البريك كرة طولية هيأها خربين على صدره للمتمركز الفرج الذي بدوره سدد كرة أرضية قوية زاحفة على يسار الحارس ملائكة.

استمر الضغط الهلالي وأهدر الدوسري عند الدقيقة 67 فرصة التعزيز بعد أن سدد كرة سهلة بين أحضان ملائكة.

في الدقيقة 78 ترجم خربين حضوره بعد أن ساهم في صناعة الهدف الأول حضر بالهدف الثاني مستثمراً بينية ليوناردو بوناتيني وأسقط الكرة داخل المرمى الفيصلاوي كهدف تأكيد وخطف النقاط الثلاث.