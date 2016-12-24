بعد حذف تغريدة الانقطاع.. أهالي المدينة ينتقدون "المياه": أين الشفافية؟

قالوا: الخدمة متوقفة.. ولماذا لم تكشف عن وضع انتهاء الصيانة أو تأجيلها؟

أبدى عدد من أهالي المدينة المنورة استغرابهم بعدما أعلنت المديرية العامة للمياه بالمنطقة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن توقف ضخّ المياه لمدة 48 ساعة، بدءاً من يوم أمس الجمعة؛ بحجة قيام المؤسسة العامة لتحلية المياه بينبع بأعمال شبكيات طارئة على الخطوط الرئيسة الناقلة للمياه من محطات التحلية بينبع لتغذية المنطقة، قبل أن تفوم بحذف التغريدة بعد ساعات من بثّها.

وتداول عدد من المواطنين البيان المرفق بالتغريدة، منتقدين عدم تنويه مياه المدينة عن سبب حذفها لهذا البيان من حسابها الرسمي، ومتسائلين عن صحة البيان المتداول أن المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة تعلن عن عودة ضخ المياه إلى وضعه الطبيعي إلى أحياء المدينة وفق خطة المناوبات المتبعة، دون أن تكشف عن وضع انتهاء الصيانة أو تأجيلها، إلا أن الأهالي أكدوا أن ضخ المياه متوقف منذ فترة عن بعض أحياء المدينة، ومن الواجب أن تتعامل مديرية المياه بالشفافية بدلاً من حذف البيان من حسابها الرسمي الذي تعرّض لعدة تساؤلات قبل أن يُحذف.

واتهم بعض المواطنين المؤسسة بأنها لا تتعامل بالشفافية أو التنويه عن أعمالها وخاصة أعمال الصيانة، مؤكدين أنها السبب الرئيس خلف انقطاع المياه عن بعض أحياء المدينة التي تصل لها شبكة المياه.