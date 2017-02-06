بعد رفض وتكالب ديون .. أب يناشد مستشفيات المملكة استقبال ابنه المشلول

رحلة طويلة مع المرض تجاوزت 11 عاماً تحتاج إلى عملية في فقرات الظـهر

ناشد والد الشاب فيصل الحربي؛ المسؤولين والجهات المعنية، التدخّل وعلاج ابنه الذي يعاني شللاً منذ كان عمره 8 أشهر، ويحتاج إلى عملية بفقرات الظهر؛ بعد أن اعتذرت مستشفيات المملكة عن علاجه؛ ما دعاه إلى الذهاب إلى ألمانيا وإجراء الفحوص هُناك، على الرغم من إمكانية العلاج في الداخل.

وفي التفاصيل التي يحكيها "الحربي"، قال: "ابني يبلغ من العمر 19 عاماً، ومنذ أن كان عمره 8 أشهر انشلت يده ورجله، وبعد البحث بمستشفيات المملكة عن علاجه أجمعت المستشفيات أن ليس له علاج بالمملكة؛ ما دعاني إلى البحث عن المستشفيات الخارجية؛ وبعد البحث وجدت مستشفى في ألمانيا".

وأضاف: "استطعت، ولله الحمد، جمع بعض المال لأذهب بابني هُناك في مستشفى "هانوفر"، ووافق على استقبال الحالة بعد الاطلاع على التقارير، وتمت الفحوص والأشعة لكامل الجسم بعد أن أقمنا 60 يوماً وتمّت التوصية بعلاج الحالة، ومُضي الوقت ليس في مصلحته؛ ولا بد من البت في حالته والبدء بالعلاج خلال ثلاثة أشهر وإلا سيتعرض للشلل الكامل".

وبيّن: "رفعت التقارير والبرقيات إلى الديوان الملكي، ووزارة الصحة دون تجاوبٍ، أو ردٍّ، وأناشد المعنيين بالنظر إلى حالة ابني؛ حيث تكالبت عليَّ الديون وأنا أبحث عن أملٍ هنا وهناك، والدولة تولي اهتمامها الدائم بالمواطن في الحالات الصحية، وتقف بجانب أبنائها، وأسال الله أن يديم على الجميع الصحة والعافية".