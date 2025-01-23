النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد سؤال الخلاف.. "أمانة المدينة" تكشف: استبعدنا المكافحة بتوجيه من "المالية"

قالت تجاوباً مع "سبق": نقوم بحلول بديلة وأرسينا عقـداً مؤقتاً لحين اعتماد المشروع

أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة منطقة المدينة المنورة، خالد بن متعب بن تركي خليفة، أنه بالرجوع إلى جهات الاختصاص بالأمانة تمت الإفادة بأن أعمال مكافحة لحشرات والإصحاح البيئي كانت مرتبطة مع عقد نظافة المدينة المنورة، وتم استبعاد بنود المكافحة بتوجيه وتوصية من وزارة المالية؛ على أن يتم اعتماد عقد مستقل للمكافحة.

 

وبيّن "خليفة"، تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "3 سنوات على تعثر مشروع المكافحة في المدينة.. والأهالي: هل خلافكم مستمر"، أن الأمانة قامت بالتواصل المستمر مع وزراة المالية لاعتماد التكاليف اللازمة لطرح العقد؛ إلا أن الاعتماد تعثر من قِبَل وزارة المالية؛ لما طرأ من فترة إيقاف وإعادة تقييم المشاريع لديهم، ولا تزال الأمانة حتى تاريخه مستمرة في التواصل مع المختصين في وزراة المالية لإنهاء اعتماد التكاليف اللازمة لطرح المشروع.

 

وأضاف: "الأمانة قامت بدورها باعتماد الحلول البديلة حسب إمكاناتها وجهودها الذاتية، والعمل بالخطة الطارئة وتعميمها على البلديات المختصة؛ متضمنة الخطط البديلة التي تعمل بها الأمانة حتى تاريخه لتغطية هذا الجانب، كما بادرت الأمانة بترسية عقد (مؤقت) لتغطية أعمال المكافحة بواسطة الشراء المباشر لحين انتهاء وزارة المالية من اعتماد تكاليف المشروع المطلوب".

 

واختتم: "دعت أمانة منطقة المدينة المنورة -بدورها- السكان لمساندتها بالإبلاغ عن بؤر توالد آفات الصحة العامة؛ حتى تتمكن فِرَق العمل من معالجتها بالطرق الميكانيكية؛ لحين اعتماد مشروع المكافحة من قِبَل وزارة المالية".

 

كانت "سبق" قد عرضت تقريراً، تحدّث عن ثلاث سنوات من تعثر مشروع المكافحة في المدينة المنورة، بعد أن عزل خلاف سابق بين أمانة منطقة المدينة ووزارة المالية، عقدَ المكافحة عن عقد النظافة الذي أبرمته أمانة المدينة مع إحدى الشركات قبل سنوات؛ مما تسبب أيضاً في تعثر العديد من المشاريع؛ إلا أن وزارة الشؤون القروية عللت بأن الأمانة عززت خلال هذه الفترة أعمال مكافحة آفات الصحة العامة؛ وذلك من خلال حملة تكثيفية لمعالجة البلاغات البيئية للحد من انتشار الحشرات؛ في محاولة لإنهاء تلك المشكلات البيئية بشكل جذري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد سؤال الخلاف.. "أمانة المدينة" تكشف: استبعدنا المكافحة بتوجيه من "المالية"
سبق

أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة منطقة المدينة المنورة، خالد بن متعب بن تركي خليفة، أنه بالرجوع إلى جهات الاختصاص بالأمانة تمت الإفادة بأن أعمال مكافحة لحشرات والإصحاح البيئي كانت مرتبطة مع عقد نظافة المدينة المنورة، وتم استبعاد بنود المكافحة بتوجيه وتوصية من وزارة المالية؛ على أن يتم اعتماد عقد مستقل للمكافحة.

 

وبيّن "خليفة"، تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "3 سنوات على تعثر مشروع المكافحة في المدينة.. والأهالي: هل خلافكم مستمر"، أن الأمانة قامت بالتواصل المستمر مع وزراة المالية لاعتماد التكاليف اللازمة لطرح العقد؛ إلا أن الاعتماد تعثر من قِبَل وزارة المالية؛ لما طرأ من فترة إيقاف وإعادة تقييم المشاريع لديهم، ولا تزال الأمانة حتى تاريخه مستمرة في التواصل مع المختصين في وزراة المالية لإنهاء اعتماد التكاليف اللازمة لطرح المشروع.

 

وأضاف: "الأمانة قامت بدورها باعتماد الحلول البديلة حسب إمكاناتها وجهودها الذاتية، والعمل بالخطة الطارئة وتعميمها على البلديات المختصة؛ متضمنة الخطط البديلة التي تعمل بها الأمانة حتى تاريخه لتغطية هذا الجانب، كما بادرت الأمانة بترسية عقد (مؤقت) لتغطية أعمال المكافحة بواسطة الشراء المباشر لحين انتهاء وزارة المالية من اعتماد تكاليف المشروع المطلوب".

 

واختتم: "دعت أمانة منطقة المدينة المنورة -بدورها- السكان لمساندتها بالإبلاغ عن بؤر توالد آفات الصحة العامة؛ حتى تتمكن فِرَق العمل من معالجتها بالطرق الميكانيكية؛ لحين اعتماد مشروع المكافحة من قِبَل وزارة المالية".

 

كانت "سبق" قد عرضت تقريراً، تحدّث عن ثلاث سنوات من تعثر مشروع المكافحة في المدينة المنورة، بعد أن عزل خلاف سابق بين أمانة منطقة المدينة ووزارة المالية، عقدَ المكافحة عن عقد النظافة الذي أبرمته أمانة المدينة مع إحدى الشركات قبل سنوات؛ مما تسبب أيضاً في تعثر العديد من المشاريع؛ إلا أن وزارة الشؤون القروية عللت بأن الأمانة عززت خلال هذه الفترة أعمال مكافحة آفات الصحة العامة؛ وذلك من خلال حملة تكثيفية لمعالجة البلاغات البيئية للحد من انتشار الحشرات؛ في محاولة لإنهاء تلك المشكلات البيئية بشكل جذري.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
11:17 AM
قالت تجاوباً مع "سبق": نقوم بحلول بديلة وأرسينا عقـداً مؤقتاً لحين اعتماد المشروع

بعد سؤال الخلاف.. "أمانة المدينة" تكشف: استبعدنا المكافحة بتوجيه من "المالية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
8,484

أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة منطقة المدينة المنورة، خالد بن متعب بن تركي خليفة، أنه بالرجوع إلى جهات الاختصاص بالأمانة تمت الإفادة بأن أعمال مكافحة لحشرات والإصحاح البيئي كانت مرتبطة مع عقد نظافة المدينة المنورة، وتم استبعاد بنود المكافحة بتوجيه وتوصية من وزارة المالية؛ على أن يتم اعتماد عقد مستقل للمكافحة.

 

وبيّن "خليفة"، تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "3 سنوات على تعثر مشروع المكافحة في المدينة.. والأهالي: هل خلافكم مستمر"، أن الأمانة قامت بالتواصل المستمر مع وزراة المالية لاعتماد التكاليف اللازمة لطرح العقد؛ إلا أن الاعتماد تعثر من قِبَل وزارة المالية؛ لما طرأ من فترة إيقاف وإعادة تقييم المشاريع لديهم، ولا تزال الأمانة حتى تاريخه مستمرة في التواصل مع المختصين في وزراة المالية لإنهاء اعتماد التكاليف اللازمة لطرح المشروع.

 

وأضاف: "الأمانة قامت بدورها باعتماد الحلول البديلة حسب إمكاناتها وجهودها الذاتية، والعمل بالخطة الطارئة وتعميمها على البلديات المختصة؛ متضمنة الخطط البديلة التي تعمل بها الأمانة حتى تاريخه لتغطية هذا الجانب، كما بادرت الأمانة بترسية عقد (مؤقت) لتغطية أعمال المكافحة بواسطة الشراء المباشر لحين انتهاء وزارة المالية من اعتماد تكاليف المشروع المطلوب".

 

واختتم: "دعت أمانة منطقة المدينة المنورة -بدورها- السكان لمساندتها بالإبلاغ عن بؤر توالد آفات الصحة العامة؛ حتى تتمكن فِرَق العمل من معالجتها بالطرق الميكانيكية؛ لحين اعتماد مشروع المكافحة من قِبَل وزارة المالية".

 

كانت "سبق" قد عرضت تقريراً، تحدّث عن ثلاث سنوات من تعثر مشروع المكافحة في المدينة المنورة، بعد أن عزل خلاف سابق بين أمانة منطقة المدينة ووزارة المالية، عقدَ المكافحة عن عقد النظافة الذي أبرمته أمانة المدينة مع إحدى الشركات قبل سنوات؛ مما تسبب أيضاً في تعثر العديد من المشاريع؛ إلا أن وزارة الشؤون القروية عللت بأن الأمانة عززت خلال هذه الفترة أعمال مكافحة آفات الصحة العامة؛ وذلك من خلال حملة تكثيفية لمعالجة البلاغات البيئية للحد من انتشار الحشرات؛ في محاولة لإنهاء تلك المشكلات البيئية بشكل جذري.

شارك برأيك
33
128

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
2,990
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,112
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
8,890
100 ألف

100 ألف

14 يناير
3,441

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان
بثنا المباشر أخطر علينا!!

بثنا المباشر أخطر علينا!!

منيرة آل سليمان
هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

خالد الشبانة
الشـاهد الأخـرس..!!

الشـاهد الأخـرس..!!

محمد الصيـعري
ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

بندر الشهري
هل لدينا إعلام طـيران؟

هل لدينا إعلام طـيران؟

منيف الحربي
جدة ومعضلتها الحقيقية

جدة ومعضلتها الحقيقية

جمعان الكرت
تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

برجس البرجس
فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة