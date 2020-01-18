بعد ٣ سنوات من الغموض.. وقف البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة
أعلنت هيئة تنسيق عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة، اليوم الثلاثاء، في مدينة سيدني الأسترالية، وقف البحث عن الطائرة "إم إتش 370" التي اختفت لأسباب غير معلومة قبل نحو ثلاثة أعوام.
وكان على متن الطائرة، التي اختفت من على شاشات الرادار في 8 مارس2014 . 239 شخصاً.
بعد ٣ سنوات من الغموض.. وقف البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-17
أعلنت هيئة تنسيق عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة، اليوم الثلاثاء، في مدينة سيدني الأسترالية، وقف البحث عن الطائرة "إم إتش 370" التي اختفت لأسباب غير معلومة قبل نحو ثلاثة أعوام.
وكان على متن الطائرة، التي اختفت من على شاشات الرادار في 8 مارس2014 . 239 شخصاً.
17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
10:12 AM
اخر تعديل
18 يناير 2017 - 20 ربيع الآخر 1438
08:34 AM
بعد ٣ سنوات من الغموض.. وقف البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة
أعلنت هيئة تنسيق عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة، اليوم الثلاثاء، في مدينة سيدني الأسترالية، وقف البحث عن الطائرة "إم إتش 370" التي اختفت لأسباب غير معلومة قبل نحو ثلاثة أعوام.
وكان على متن الطائرة، التي اختفت من على شاشات الرادار في 8 مارس2014 . 239 شخصاً.