بعد شهور من الشائعات.. الهند ترحب بتصنيع "آيفون"

تأكد أخيراً، بعد شهور من التسريبات والشائعات، أن شركة "آبل" ستصنع هواتف آيفون مستقبلاً في الهند، وبشكل رسمي، حيث أصدرت حكومة ولاية كارناتاكا بياناً تشير فيه إلى ترحيبها باقتراح "آبل" للبدء في عمليات التصنيع الأولية في بنغالورو.



وبحسب The Indian Express، قالت حكومة الهند في البيان الموقع بواسطة Priyank Kharge وزير تكنولوجيا المعلومات: "إن نوايا (آبل) لتصنيع منتجاتها في بنغالورو تساعد في تعزيز تطور تكنولوجيا النظام الإيكولوجي والتطوير في الدولة، البالغ الأهمية بالنسبة للهند للمنافسة عالمياً".



وبذلك ستكون الهند ثالث دولة على مستوى العالم لتجميع آيفون، إذ بدأت الشائعات عن إنشاء (آبل) مصنعاً لتجميع منتجاتها في الهند في مايو 2016، خلال زيارة الرئيس التنفيذي تيم كوك للهند لأول مرة، فقد أعلن "تيم كوك" وقتها عن خططه لتنمية مجتمع مطوري IOS، وكذلك توجيه المطورين الهنود للاستفادة من (آبل) في لغة البرمجة وبناء التطبيقات.

