بعد فترة قصيرة من توقيعه .. وفاة لاعب هلالي جرّاء حادث مروري

تعرَّض له مساء أمس في جدة .. الصلاة عليه عصراً في مسجد العمودي

تُوفي اللاعب حاتم الغانمي؛ لاعب فريق درجة الشباب في نادي الهلال، إثر حادث مروري تعرَّض له مساء أمس، في جدة، بعد فترة قصيرة من توقيعه عقداً مع نادي الهلال.

وتقرّرت الصلاة على الفقيد، عصر اليوم، في مسجد العمودي بجدة.

وقدّم مجلس إدارة نادي الهلال، التعازي وصادق المواساة إلى أسرة "الغانمي"؛ سائلاً المولى القدير، أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جنّاته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.