تصدر وزارة الداخلية بعد قليل بياناً حول العملية الأمنية التي نفّذتها قوات الأمن، صباح اليوم، في حي الحرازات بمحافظة جدة، ونشرت "سبق" عنها في وقتٍ سابقٍ اليوم. وبدورها أكدت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها على تويتر نجاح قوات الأمن صباح اليوم بمداهمة إحدى الاستراحات في حي الحرازات بمحافظة جدة والتي يختبئ فيها إرهابيون وتبادلت إطلاق النار معهم. وأشارت الإمارة إلى أنه وفقاً لمعلومات أولية أسفرت العملية عن انتحار اثنين من الإرهابيين بعد استخدامهما لأحزمة ناسفة بعد أن حاصرت قوات الأمن موقع تواجد فيه الإرهابيون حيث طالبتهم بتسليم أنفسهم، قبل أن يبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن ، الذين تعاملوا مع الموقف بالمثل قبل أن يقدم الإرهابيان على الانتحار بعد فشلهما في محاولة الهروب.

بعد قليل.. "الداخلية" تصدر بياناً عن عملية الفجر في "حرازات جدة" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-21 تصدر وزارة الداخلية بعد قليل بياناً حول العملية الأمنية التي نفّذتها قوات الأمن، صباح اليوم، في حي الحرازات بمحافظة جدة، ونشرت "سبق" عنها في وقتٍ سابقٍ اليوم.



وبدورها أكدت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها على تويتر نجاح قوات الأمن صباح اليوم بمداهمة إحدى الاستراحات في حي الحرازات بمحافظة جدة والتي يختبئ فيها إرهابيون وتبادلت إطلاق النار معهم.



وأشارت الإمارة إلى أنه وفقاً لمعلومات أولية أسفرت العملية عن انتحار اثنين من الإرهابيين بعد استخدامهما لأحزمة ناسفة بعد أن حاصرت قوات الأمن موقع تواجد فيه الإرهابيون حيث طالبتهم بتسليم أنفسهم، قبل أن يبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن ، الذين تعاملوا مع الموقف بالمثل قبل أن يقدم الإرهابيان على الانتحار بعد فشلهما في محاولة الهروب.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438 02:26 PM

إمارة مكة: أسفرت عن انتحار اثنين من الإرهابيين بعد استخدامهما لأحزمة ناسفة

بعد قليل.. "الداخلية" تصدر بياناً عن عملية الفجر في "حرازات جدة"





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تصدر وزارة الداخلية بعد قليل بياناً حول العملية الأمنية التي نفّذتها قوات الأمن، صباح اليوم، في حي الحرازات بمحافظة جدة، ونشرت "سبق" عنها في وقتٍ سابقٍ اليوم.



وبدورها أكدت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها على تويتر نجاح قوات الأمن صباح اليوم بمداهمة إحدى الاستراحات في حي الحرازات بمحافظة جدة والتي يختبئ فيها إرهابيون وتبادلت إطلاق النار معهم.



وأشارت الإمارة إلى أنه وفقاً لمعلومات أولية أسفرت العملية عن انتحار اثنين من الإرهابيين بعد استخدامهما لأحزمة ناسفة بعد أن حاصرت قوات الأمن موقع تواجد فيه الإرهابيون حيث طالبتهم بتسليم أنفسهم، قبل أن يبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن ، الذين تعاملوا مع الموقف بالمثل قبل أن يقدم الإرهابيان على الانتحار بعد فشلهما في محاولة الهروب.